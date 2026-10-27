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Sneg ponovo pada na planini Goliji, gde su se zimski uslovi pojavili još tokom septembra, a snežne padavine zabeležene su i nekoliko puta tokom oktobra.

Golija, poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.

Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka.