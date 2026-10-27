Stari zimski problem
ZABELELA SE OVA SRPSKA PLANINA: Zima stigla, meštani spremili drva i hranu - Ipak jedna stvar ih jako brine
- Na Goliji ponovo pada sneg, a zimski uslovi pojavili su se još tokom septembra i više puta u oktobru.
- Meštani kažu da su spremni za zimu, ali strahuju od kvarova na struji koji im svake godine prave probleme.
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Sneg ponovo pada na planini Goliji, gde su se zimski uslovi pojavili još tokom septembra, a snežne padavine zabeležene su i nekoliko puta tokom oktobra.
Golija, poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.
Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka.
- Mi smo spremni još od septembra, što se tiče zime. Drva su ostavljena, namirnice kupljene, samo se nadamo da neće biti kvarova kad je u pitanju struja. Jer to nam svake zime pravi velike probleme - kažu za RINU meštani.
(Kurir.rs/RINA)
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