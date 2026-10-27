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Od tog broja, 36 medicinskih sestara i tehničara primljeno je u okviru državnog programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, dok je još 62 zdravstvenih radnika posao dobilo na poslednjem konkursu UKC Niš.

Ovo nije samo novi broj zaposlenih. To su nove snage koje će brinuti o pacijentima, nova znanja u kliničkim timovima i dodatna podrška sistemu koji svakodnevno vodi najvažniju bitku, bitku za ljudsko zdravlje i život.

Brojke pokazuju razmere ovog procesa. Od početka državnog programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca, UKC Niš zaposlio je ukupno 207 lekara i 236 medicinskih sestara i tehničara, odnosno najmanje 443 zdravstvena radnika!

Reč je o 15. akciji zapošljavanja u okviru programa koji Ministarstvo zdravlja sprovodi od 2018. godine, sa ciljem da najboljim mladim medicinskim kadrovima omogući sigurno zaposlenje, profesionalno usavršavanje i ostanak u Srbiji.

Foto: UKC Niš

To je važan doprinos kadrovskom jačanju ustanove koja svakodnevno zbrinjava veliki broj pacijenata iz Niša, juga i jugoistoka Srbije, ali i drugih delova zemlje.

- Zdravstvo ne čine samo zgrade, aparati i savremena oprema. Zdravstvo čine ljudi! Zato je ulaganje u lekare, medicinske sestre i tehničare ulaganje u živote naših pacijenata. Želimo sistem u kojem će zdravstveni radnici imati priliku da napreduju, usavršavaju se i pokažu svoje znanje, a pacijenti da dobiju kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Naš prioritet je jasan, pacijent je na prvom mestu, a briga o svakom čoveku naša je najveća odgovornost - poručuje doc. dr Milan Lazarević, v. d. direktora UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Za rukovodstvo UKC Niš, jačanje kadrova jedan je od važnih preduslova za bolju organizaciju rada, unapređenje usluga i sigurnije lečenje pacijenata. Poseban značaj ima dolazak mladih lekara, medicinskih sestara i tehničara koji svoj profesionalni put započinju u velikom kliničkom sistemu, gde imaju priliku da stiču iskustvo, usavršavaju znanje i rade uz iskusne stručnjake.

Obraćajući se novim kolegama, pomoćnik v. d. direktora UKC Niš, doc. dr Mlađan Golubović, istakao je da su diploma i zaposlenje tek početak profesionalnog puta, na kojem su neprestano učenje, usavršavanje i humanost podjednako važni.

Foto: UKC Niš

Program zapošljavanja najuspešnijih diplomaca pokrenut je 2018. godine, kako bi se najboljim mladim medicinskim kadrovima omogućilo da svoje znanje i sposobnosti primene u domaćem zdravstvenom sistemu.

U okviru poslednjeg ciklusa programa, sredinom oktobra u Palati Srbija organizovana je svečanost na kojoj su ugovore o zaposlenju dobili najuspešniji diplomci medicinskih fakulteta i najbolje medicinske sestre i tehničari iz srednjih medicinskih škola širom Srbije.

Foto: UKC Niš

Prijemom novih 98 zdravstvenih radnika, UKC Niš nastavlja da jača svoje kadrovske kapacitete i podmlađuje zdravstveni sistem.

Iza svakog pregleda, operacije i spasenog života stoje ljudi. Zato su zapošljavanje, profesionalno usavršavanje i stvaranje boljih uslova za rad zdravstvenih radnika važan deo borbe za kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu.