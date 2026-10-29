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Ko želi da pobegne od gradske gužve, odmori u prirodi i uživa u toplim termalnim vodama, ne mora da potroši bogatstvo! Ove tri banje nude mir, relaksaciju i povoljan smeštaj, a jesen je idealno vreme da ih posetite.

Jesen je pravo vreme za odmor u banji! Dok se dani skraćuju, temperature padaju, a priroda dobija zlatne i bakarne nijanse, sve više ljudi traži mesto na kojem mogu da se opuste, udahnu čist vazduh i zagreju u toploj mineralnoj vodi.

Dobra vest je da za takav predah nije neophodno izdvojiti mnogo novca. Srbija ima nekoliko banjskih destinacija u kojima se povoljan smeštaj spaja sa prirodnim lepotama, termalnim izvorima i mirom koji je teško pronaći u velikim gradovima.

Među zanimljivim izborima za jesenji odmor izdvajaju se Banja Mionica, Sijarinska banja i Vrdnik, gde noćenje, u zavisnosti od vrste smeštaja, može da se pronađe već za 1.000 dinara po osobi.

Sijarinska banja: Noćenje već od 1.000 dinara

Ako tražite povoljan odmor daleko od gradske buke, Sijarinska banja, koju mnogi nazivaju biserom juga Srbije, mogla bi da bude pravi izbor. Nalazi se u Jablaničkom okrugu, na teritoriji opštine Medveđa, oko 52 kilometra od Leskovca, a poznata je po termomineralnim izvorima i lekovitom blatu.

U Sijarinskoj banji noćenje košta 1.000 dinara Foto: Tomislav Stevanović

Ono što ovu banju čini posebno zanimljivom jeste činjenica da ima čak 26 izvora, od kojih se 18 koristi u medicinske svrhe. Temperature vode se razlikuju od izvora do izvora, a banja raspolaže sa pet bazena za kupanje, 15 kada, tri blatna jezera i plivačkim bazenom sa mineralnom vodom.

Jesenji dani idealni su za sporije šetnje, odmor u prirodi i uživanje u banjskom ambijentu. Posetiocima su na raspolaganju sobe, apartmani, vikendice i bungalovi, a prema navedenim cenama, krevet u privatnom smeštaju može da se pronađe već za 1.000 dinara po osobi.

Komforniji apartmani koštaju oko 14 evra po osobi, dok je za iznajmljivanje vikendica potrebno izdvojiti najmanje 60 evra dnevno.

Sijarinska banja poznata je i po primeni mineralnih voda i lekovitog blata u okviru banjskog lečenja i rehabilitacije. Ipak, konkretne zdravstvene koristi zavise od vrste tegoba i stručne procene, pa je za terapijsku upotrebu potrebno konsultovati lekara.

Banja Mionica: Skrivena oaza zelenila na sat i po od Beograda

Banja Mionica Foto: S. S.

Za one koji žele da pobegnu iz prestonice, ali ne i da provedu pola dana u putu, Banja Lepenica, poznatija kao Banja Mionica, predstavlja zanimljivu opciju.

Smeštena u zelenoj dolini reke Lepenice, ova destinacija nudi mirno okruženje, prirodni ambijent i bazene sa toplom vodom koja se obnavlja direktno sa izvora. Kompleks raspolaže sa dva velika bazena za odrasle – olimpijskim i poluolimpijskim – što je čini privlačnom za one koji žele da spoje odmor i plivanje.

Posebna prednost ove banje jeste pristupačan smeštaj. Noćenje kod lokalnih domaćina može da se pronađe za oko 2.000 dinara, dok se privatni apartmani izdaju za približno 3.000 dinara po noći.

To znači da i kraći jesenji beg od svakodnevice može da bude dostupan onima koji žele da odmore bez velikog udara na kućni budžet.

Banja Mionica posebno će se dopasti putnicima koji više vole tišinu, zelenilo i opuštenu atmosferu nego gužve velikih turističkih centara. Umesto užurbanog rasporeda, ovde je naglasak na odmoru, boravku na otvorenom i vremenu provedenom u vodi.

Vrdnik: Topli bazeni i jesenje šume Fruške gore

Banja Vrdnik Foto: Privatna Arhiva

Za one koji žele da spoje banjski odmor sa izletima i obilaskom prirodnih i kulturnih znamenitosti, Vrdnik na Fruškoj gori jedan je od zanimljivih izbora.

Ova banja posebno je privlačna tokom jeseni, kada fruškogorske šume dobijaju zlatne i crvene nijanse, a šetnje kroz prirodu postaju pravi užitak. Posle boravka na svežem vazduhu, posetioci mogu da se opuste u bazenima sa toplom termalnom vodom.

Temperatura vode u Banji Vrdnik kreće se između 29 i 32 stepena Celzijusa, zbog čega je pogodna za opuštanje i tokom hladnijih dana.

Smeštaj u privatnim apartmanima uglavnom se kreće od 20 do 25 evra po noći, a povoljnije ponude mogu da se pronađu i za boravak radnim danima, u zavisnosti od objekta i raspoloživosti.

Vrdnik ima još jedan veliki adut - okolinu bogatu prirodnim i kulturnim znamenitostima. Posetioci mogu da istražuju staze kroz šume Fruške gore, obiđu Vrdničku kulu i posete manastire Vrdnik i Jazak, kao i druge fruškogorske svetinje.

Zbog kombinacije termalnih bazena, prirode i mogućnosti za izlete, Vrdnik je dobar izbor za parove, porodice i sve one koji žele aktivniji odmor, ali i dovoljno vremena za opuštanje.

Gde je najjeftinije otići na jesenji odmor?

Banja Vrdnik Foto: Privatna Arhiva

Ako vam je budžet najvažniji, Sijarinska banja izdvaja se po mogućnosti da pronađete smeštaj već za 1.000 dinara po osobi. Banja Mionica nudi noćenja od oko 2.000 dinara kod lokalnih domaćina, dok je Vrdnik nešto skuplja opcija, ali pruža i mogućnost obilaska Fruške gore i njenih znamenitosti.

Važno je imati u vidu da su navedene cene okvirne i da mogu da se razlikuju u zavisnosti od datuma, broja gostiju, opremljenosti smeštaja i dužine boravka.