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Danas je Sveta Petka, praznik posvećen jednoj od najpoštovanijih svetiteljki i najvećoj zaštitnici žena, dece, starih i nemoćnih. Narodna verovanja i brojna svedočanstva govore da se upravo na njen praznik dešavaju najveća čuda, a iskrena molitva uz umivanje vodom sa njenih izvora donosi spas i telesno isceljenje.

Krsna slava vekovima zauzima posebno mesto u srpskoj tradiciji i predstavlja jedan od najvažnijih porodičnih praznika, koji se prenosi s generacije na generaciju. O značaju ovog običaja, njegovom duhovnom značenju i načinu na koji se čuva u savremenom dobu, za emisiju "Puls Srbije" govorio je Aleksandar Nikolić, teolog i psiholog.

- Razlog zbog kojeg Sveta Petka ima posebno mesto u srpskoj tradiciji jeste, pre svega, njeno poreklo. Rođena je u srpskoj porodici koja je živela u Vizantiji, a poticala je iz bogatog i uticajnog doma, čiji su članovi bili poštovani i na dvoru. Pobožnost roditelja uticala je na njen život, pa je još kao veoma mlada odlučila da se zamonaši. Zanimljivo je da je njenim putem kasnije krenuo i njen mlađi brat, sa kojim je razgovarala o veri i monaškom životu. Iako je poticala iz imućne porodice i mogla da se bogato uda i ostvari uspešnu životnu karijeru, Svetu Petku privlačila je potraga za Bogom. Njen podvig posebno je značajan imajući u vidu da je kao mlada žena otišla u surovu Jordansku pustinju, gde je, prema predanju, provela više od 40 godina u molitvi i podvižništvu - rekao je Nikolić.

Aleksandar Nikolić, teolog Foto: Kurir Televizija

Sveta Petka zadobila poštovanje i u surovim pustinjskim uslovima

Kako je naveo, uprkos teškom životu u pustinji i brojnim opasnostima, Sveta Petka uspela je da zadobije poštovanje ljudi, a njeno svetiteljstvo potvrđeno je i nakon smrti, kada su, prema crkvenom predanju, otkrivene njene mošti.

- Živela je u teškim uslovima, okružena beduinskim plemenima i izložena brojnim opasnostima. Ipak, uspela je da zadobije poštovanje ljudi koji su živeli u tom području. Nakon njene smrti, prema crkvenom predanju, Gospod je otkrio njene mošti i pokazao veličinu njenog svetiteljstva - kaže on.

Teolog je objasnio kako se vernici mole Svetoj Petki u crkvi Ružici na Kalemegdanu, gde mogu da uzmu osvećenu vodu i ulje iz kandila, ističući da se za ovo mesto vezuju brojna svedočenja o isceljenjima, kao i njegova lična iskustva.

- Crkva Ružica na Kalemegdanu jedno je od mesta na kojima se vernici okupljaju kako bi se pomolili Svetoj Petki i uzeli vodu sa izvora koji se smatra čudotvornim. Za praznik se formiraju dugi redovi, a mnogi dolaze da se pomole za zdravlje i pomoć u teškim životnim okolnostima. Vernici mogu da čitaju njen akatist, pevaju tropar ili zamole sveštenika da im pročita molitvu. U crkvi su dostupne i ispovest i pričešće za one koji su se za to pripremili. Osvećena voda sa izvora deli se besplatno u malim flašicama, dok vernici mogu da nabave i ulje iz kandila koje gori iznad dela moštiju Svete Petke. Mošti Svete Petke su u jednom periodu, za vreme kneginje Milice, bile na Kalemegdanu skoro 180 godina. Tu se pokrenuo i čudotvorni izvor koji do današnjeg dana ne presušuje. Mnoga čuda i isceljenja dogodila su se upravo na tom mestu, kako u davna vremena, tako i danas. Imam i lična iskustva, jer je meni Sveta Petka mnogo puta pomogla u životu, baš na tom mestu - istakao je teolog.

Foto: Wikipedia

- Sveta Petka je spasila život mog oca. On je preživeo jednu veoma tešku operaciju kada sam ja imao dve godine, a nakon toga dobio je apsces mozga. Lekari u tom malom gradu nisu mogli da mu pomognu, pa je prebačen u Niš. Kako su sami lekari rekli, jedan od hiljadu slučajeva preživi takvo stanje, jer je reakcija bila zakasnela i bolest je već uznapredovala. Moj otac je, dok je bio u takvom stanju, video ženu u crnom, za koju je verovao da mu pomaže. Njegov kum potiče iz porodice u kojoj je veoma razvijen kult Svete Petke. Kada su se molili da moj otac preživi i bude dobro, došli su do uverenja da je Sveta Petka njegova zaštitnica i da mu je pomogla da preživi. Ja sam odrastao na tome, neću reći na pričama, već na toj činjenici, i uvek sam se molio - za Kurir televiziju, ispričao je Nikolić.

02:21 "SVETA PETKA JE SPASILA MOG OCA!" Teolog za Kurir televiziju otkrio priču koja je obeležila njegov život: Video je ženu u crnom, verovao je da mu pomaže Izvor: Kurir televizija

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