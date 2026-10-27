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Nakon uspešne prve sezone Teatra humanosti, u kojoj je za lečenje građana prikupljeno više od 11.000.000 dinara, zavesa se ponovo podiže, i to za još jednu sezonu u kojoj će umetnost imati plemenitu ulogu. Teatar humanosti Fondacije Mozzart otvorio je svoja vrata premijerom predstave „Kovači”, koja je za samo nekoliko izvođenja osvojila simpatije publike, a teatar nastavlja misiju u kojoj svaki aplauz postaje podrška, a svaka predstava prilika da se učini nešto dobro. Dok se svetla iznova pale na daskama Teatra humanosti, Fondacija Mozzart nastavlja da ulaže tamo gde je podrška najpotrebnija – u zdravstvo, kulturu, sport, obrazovanje i zajednicu, jer humanost se gradi svakodnevno kroz projekte, donacije i inicijative koje menjaju živote.

Foto: TouchNtouch

TEATAR GDE SVAKA KARTA VREDI VIŠE Novo umetničko delo iskovano je u Teatru humanosti za početak humane sezone! Premijera predstave „Kovači”, sveže iz rediteljske peći maestralnog Egona Savina, otvorila je novu sezonu u Fondaciji Mozzart. Sjajna glumačka ekipa koju čine Ljubomir Bandović, Elizabeta Đorevska, Mladen Andrejević, Teodor Vinčić i Danilo Milić pobrala je ovacije odmah nakon premijere, pa su sve karte i za oktobarsko izvođenje podeljene.

Prošlu sezonu su obeležile brojne premijere predstava u produkciji Fondacije Mozzart. Sve je počelo u februaru premijerom predstave „Bašta sljezove boje”, u režiji Egona Savina i izvođenju Nebojše Milovanovića, a svaka kupljena karta bila je podrška Fondaciji NORBS plus i donaciji medicinske opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. Publiku su potom osvojile i predstave „Španska pita”, u režiji Irfana Mensura sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević, kao i komedija „Ljubinko i Desanka”, koju su, pod rediteljskom palicom Gorana Šušljika, izveli Janko Cekić, Aleksandra Vulanović i Ljubomir Bandović. Posebnu pažnju privukao je i povratak Darka Bajića pozorišnoj režiji predstavom „Rejting tajm”, sa Anom Franić, Srđanom Karanovićem, Tamarom Šustić i Darijom Vučko. Ove predstave su na repertoaru i u novoj sezoni, a karte možete pronaći na Instagram stranici Fondacije Mozzart. ZA OSMEH 11.000.000 RAZLOGA

Svaki dolazak u novo gradsko pozorište u Cara Dušana 35 sa sobom nosi i plemenitu misiju. Jedna ulaznica znači jednu poslatu humanitarnu SMS poruku za lečenje građana, a svaka poslata poruka postaje mnogo više od simboličnog gesta zahvaljujući Fondaciji Mozzart, koja svaki prikupljeni iznos udvostručuje. Tako se svetla reflektora pretvaraju u svetlost podrške, a svaka predstava u novu priliku da zajedno učinimo dobro. Rezultat ove zajedničke priče o humanosti tokom prošle sezone jeste 5.830.000

dinara koje je Fondacija Mozzart donirala za lečenje građana, kao i više od pet miliona dinara pomoći namenjenih Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova i KBC Dragiša Mišović. Na repertoaru Teatra humanosti našli su se brojni doajeni glumišta, a publika je bila u prilici da uživa u bravurama Nataše Ninković, Zorana Cvijanovića, Svetozara Cvetkovića, Mime Karadžić, Tanje Bošković, Slobode Mićalović, Nikole Kojo, Irfana Mensura, Bode Ninkovića, Jelice Sretenović, Katarine Žutić, Katarine Radivojević i mnogih drugih. Sjajan i bogat repertoar publiku očekuje i ovog meseca na istoj adresi – Cara Dušana 35 na Dorćolu.

Foto: Touch N Touch produkcija

ZDRAVSTVENI KARAVAN NA PUTU PO SRBIJI

Karavan Fondacije Mozzart koji ima za cilj da zdravstvenim ustanovama širom Srbije obezbedi savremenu medicinsku opremu i unapredi uslove za rad lekara, ali i kvalitet zdravstvene zaštite za građane, ove godine započeo je svoje putovanje iz srca Pomoravlja – Svilajnca. Hitnoj službi Doma zdravlja doniran je portabilni ultrazvučni aparat, koji će značajno unaprediti dijagnostiku i omogućiti lekarima da brže i preciznije postave dijagnozu, a pacijentima pruže pravovremeno i kvalitetnije lečenje. Potom se karavan uputio na jug naše zemlje gde je na adresu Službe onkologije stigla nova medicinska oprema, rezultat saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu”. U okviru ove humanitarne akcije, bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena – uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku.Jedna od najlepših ovogodišnjih priča stigla je iz Valjeva, gde se na Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice svake godine rodi i do trideset beba – čitavo jedno školsko odeljenje novih života. Kako bi budućim roditeljima pružila još veću podršku na putu do potomstva, Fondacija Mozzart donirala je medicinsku opremu koja će unaprediti dijagnostiku i povećati uspešnost procedura vantelesne oplodnje. Na adresu Kliničko-bolničkog centra Zemun stigli su savremeni uređaji za Odeljenje urologije. Značaj doniranih aparata ogleda se pre svega u tome što omogućavaju minimalno invazivne procedure za razbijanje kamena u mokraćnim putevima, bez hirurškog reza, uz kraći oporavak i manje komplikacija za pacijente. Fondacija Mozzart je i Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije donirala gama brojač, uređaj od ključnog značaja u ispitivanjima potencijalnih donora bubrega. Za sve koji čekaju transplantaciju bubrega u našoj zemlji, među kojima je i gotovo stotinu mališana, ova donacija više je od savremene medicinske tehnologije – ona predstavlja šansu za novi život.

Za ustanove u manjim sredinama nova medicinska oprema znači više od savremenih uređaja – znači bolje uslove za rad zdravstvenih radnika i bržu i sigurniju pomoć pacijentima. Upravo sa tim ciljem Fondacija Mozzart uputila je donaciju medicinske opreme Domu zdravlja Nova Varoš, sa posebnim fokusom na Službu hitne medicinske pomoći. Donacija obuhvata novi EKG aparat, aspiratore za sanitetna vozila, pulsne oksimetre, otoskope, aparate za merenje krvnog pritiska, kao i dva nova kreveta za Službu hitne medicinske pomoći. Odeljenju ginekologije Doma zdravlja u Užicu doniran je automatski aparat za bojenje PAPA pločica, vredan više od dva miliona dinara. BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE ŠIROM ZEMLJE

Pored opremanja zdravstvenih ustanova, Fondacija Mozzart je tokom godine posebnu pažnju posvetila preventivnim pregledima i približavanju zdravstvene zaštite građanima širom Srbije. Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji fondacija realizuje zajedno sa udruženjem „Heroine”, završen je u Beogradu na Svetski dan štitne žlezde, nakon obilaska 20 gradova i čak 2.267 besplatnih preventivnih pregleda. U akciji je učestvovalo deset lekara, potvrđujući već treću godinu zaredom koliko su lako dostupni pregledi važni za rano otkrivanje bolesti. Sa istim ciljem organizovan je i karavan „Zdravlje u pokretu”, posvećen prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U Beogradu, Pančevu, Nišu i Novom Sadu stotine građana obavile su besplatne preglede srca i dobile stručne savete. Ove akcije još jednom su pokazale da je prevencija jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

OBRAZOVANJE

Kada ulažemo u digitalno obrazovanje dece, ne opremamo samo učionice – otvaramo vrata znanju, idejama i budućim inovacijama. Najvrednija investicija nije sama oprema, već potencijal mladih koji će uz nju učiti, stvarati i napredovati. Zato Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovanje i talente širom Srbije. Nova računarska oprema stigla je u Srednju školu „Lukijan Mušicki“ u Temerinu i Sedmu beogradsku gimnaziju. U Temerinu je, pored računara, laptopova, projektora i štampača, novim stolovima i stolicama obnovljen i informatički kabinet, dok je učenike Sedme beogradske gimnazije u septembru dočekala savremena oprema spremna za nove lekcije i uspehe. Podrška je stigla i u Osnovnu školu „Sava Jovanović Sirogojno“ iz Zemuna, koja sa posebnom pažnjom, stručnošću i posvećenošću obrazuje decu sa smetnjama u razvoju. Fondacija Mozzart donirala je tri digitalna interaktivna stola, mobilnu interaktivnu podnu projekciju i brojnu opremu koja će značajno unaprediti svakodnevni rad sa decom i omogućiti im da kroz sadržaje koji su im bliski i zanimljivi lakše usvajaju nova znanja i razvijaju važne veštine.

PODRŠKA UDRUŽENJIMA Humanu misiju Fondacija Mozzart nastavlja da širi donacijama različitim udruženjima širom zemlje. Godina je počela prazničnom čarolijom za najmlađe kada su paketići fondacije, u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Kolevka” i udruženjem „Omladina Aranđelovac”, stigli na adresu udruženja „Deca u srcu”, kao i brojnim ugroženim porodicama iz ovog kraja. Tako je u gradu pod Bukuljom završena velika akcija u okviru koje je Fondacija Mozzart donirala više od 600 paketića mališanima širom Srbije.

Foto: TouchNtouch

Zatim je podrškom udruženju „Parakvad” iz Vršca, u saradnji sa Ivanom Gutešom, golmanom FK Crvena zvezda, obeležen završetak niza humanitarnih akcija pokrenutih njegovim doniranjem honorara za pisanje kolumne za Mozzart Sport. A velikom zajedničkom akcijom FK Crvena zvezda i Fondacije Mozzart postavljeni su temelji još jedne važne i humane priče – mala Viktorija Malić iz Zubinog Potoka i njena porodica dobili su pomoć za početak izgradnje novog doma, kao garanciju lepše, sigurnije i bezbrižnije budućnosti. Kućice za senzorni vrt, računarska oprema i interaktivna tabla bile su samo deo donacija Dnevnom boravku za mlade sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama „Naši snovi” Valjevo. Trideset korisnika uzrasta između 18 i 42 godine ovde svakodnevno boravi i zajedno sa sjajnim i posvećenim timom provodi ispunjene i sadržajne dane – učestvuju u različitim edukativnim i kreativnim radionicama, sade i neguju biljke u senzornom vrtu, imaju likovne i radionice domaćinstva, primenjeno pozorište, sportsko-rekreativne aktivnosti... Svi ovi sadržaji sada su im lakše dostupni zahvaljujući prijateljima iz Fondacije Mozzart koji su prepoznali njihove potrebe i verovali u njihove snove.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Fondacija Mozzart podržala je i rad udruženja HISBAS (Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije), čime će biti olakšani uslovi rada i unapređena podrška koja se svakodnevno pruža deci i njihovim porodicama. Jer koraci su lakši kada se dele, a uz podršku prijatelja i ljudi velikog srca, brže i sigurnije stiže se do cilja. Podrška je stigla i za Udruženje psihologa iz Novog Pazara koje danas okuplja više od 200 članova, a njihov rad obuhvata širok spektar aktivnosti – od stručne podrške deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, do rada sa decom urednog razvoja, ranih intervencija i kreativnih i muzičkih radionica. Fondacija Mozzart uputila je donaciju i Vatrogasnom savezu Srbije, namenjenu potrebama dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su važan deo sistema zaštite i spasavanja, a njihov angažman u vanrednim situacijama često podrazumeva dugotrajan i iscrpljujući rad u izuzetno zahtevnim i rizičnim uslovima.

Foto: TouchNtouch produkcija

NAŠ POGLED KA SUNCU U okviru akcije „Naš pogled ka suncu” Fondacija Mozzart donirala je Gimnaziji u Čačku 80 solarnih panela, a ukupna vrednost radova premašuje pet miliona dinara. Ova značajna investicija predstavlja ne samo tehnološki iskorak, već i dugoročnu podršku školi, njenim učenicima i zaposlenima.

INVICTUS CHALLENGE BY MOZZART – „NEPOBEDIVI” NA PUTU KROZ SRBIJU Mozzartov tim „Nepobedivi” uspešno je savladao sve prepreke na Invictus Challenge by Fondacija Mozzart OCR trkama. Sezonu je otvorila trka na Petrovaradinskoj tvrđavi, zatim je usledio Štrand, pa brojne prepreke na Kopaoniku, dok je avgust prvi put bio rezervisan za Novi Pazar. Takmičari su na stazi dugoj gotovo kilometar morali da pokažu snagu, spretnost, izdržljivost i, možda najvažnije, spremnost da ne odustanu kada postane najteže. Čekalo ih je 12 atraktivnih i pažljivo osmišljenih prepreka, a posebnu dozu izazova donela je i deonica koja je vodila kroz vodu.

Foto: Stefan Simonović

SPORT Humanitarni stonoteniski turnir u organizaciji Fondacije Mozzart i STK Partizan pokazao je da sport ima mnogo veću snagu od samog rezultata. Tokom turnira nisu se brojali samo poeni, pobede i medalje – svaki odigrani poen imao je mnogo dublji značaj, jer je predstavljao korak bliže pomoći Odeljenju urologije KBC Zemun, kome je doniran kompletan prikupljeni fond u iznosu od 2.500.000 dinara. Više od 1.700 učesnika, četiri dana turnira, devet sportskih disciplina i jedna posebna revijalna utakmica obeležili su ovogodišnji turnir BEST – Belgrade Sport Tournament, održan pod pokroviteljstvom Fondacije Mozzart. U atmosferi ispunjenoj sportskim duhom, energijom i prijateljstvom, ovaj događaj još jednom je potvrdio zašto se ubraja među najveće međunarodne amaterske sportske turnire za mlade. Fondacija Mozzart podržala je i Moto-trku Čačak, košarkaški turnir „Zicer” u Čačku, kao i „Festival ragbija, zajedništva i budućnosti sporta”, koji zajednički organizuju Ragbi savez Srbije i RK Rad. Podrška Fondacije Mozzart ne završava se na velikim sportskim manifestacijama, već stiže i do pojedinaca koji svojim talentom, radom i upornošću tek grade sportski put. Tako je pomoć pružena i mladom atletičaru Branku Pokrajcu, koji sanja da obori državni rekord od 83 metra u bacanju koplja. Kako bi mu pomogla da ostvari svoj puni potencijal i nastavi da pomera sopstvene granice, Fondacija Mozzart donirala mu je novo koplje, pružajući podršku njegovim velikim sportskim ambicijama i budućim uspesima.

NAGRADE U razmaku od svega mesec dana, na adresu Teatra humanosti stigla su značajna priznanja koja potvrđuju da posvećenost kulturi i zajednici ostavlja trajan trag. Fondacija Mozzart najpre je od Udruženja književnika Srbije dobila Zlatnu plaketu za podršku književnom stvaralaštvu, a potom je, povodom 79. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta, nagrađena za dugogodišnji doprinos radu ovog uglednog teatra. Niz priznanja upotpunila je i nagrada Diplomacy & Commerce za projekat „Teatar humanosti”, kao potvrda da društveno odgovorne inicijative koje spajaju umetnost, humanost i zajedništvo imaju dugoročan značaj. Ova priznanja svedoče da Fondacija Mozzart nije samo donator, već pouzdan partner kulture i umetnosti.