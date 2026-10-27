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Kurir televizija jutros nije emitovala jutarnji program zbog ozbiljnih bezbednosnih pretnji upućenih našoj redakciji i zaposlenima.

Tokom sinoćnje večeri iz više izvora dobili smo informacije o mogućem upadu u naše prostorije.

Istovremeno su se na društvenim mrežama pojavili pozivi na upad u Kurir i pretnje nasiljem prema našim zaposlenima. Sve pretnje smo dokumentovali i stavljamo ih na raspolaganje nadležnim organima.

S obzirom na ozbiljnost tih informacija, doneli smo preventivnu odluku da obustavimo pripreme za jutarnji program i pošaljemo zaposlene kućama, odakle su nastavili da rade. Bezbednost naših novinara, urednika, snimatelja, tehničkog osoblja i svih zaposlenih važnija je od bilo kog programa.

Kurir poštuje pravo svakog građanina na slobodno izražavanje mišljenja, kritiku medija i mirno okupljanje. Sloboda izražavanja, međutim, ne podrazumeva pravo na pretnje, zastrašivanje i nasilje, ni prema nama ni prema bilo kojoj drugoj redakciji.

U vremenu političkih promena odgovornost svih je da se razlike rešavaju argumentima, a ne pretnjama i nasiljem. Pozivamo sve učesnike javnog života na mir i odgovornost, a nadležne institucije da brže reaguju i obezbede zaštitu svih medijskih radnika, bez obzira na to u kojoj redakciji rade.

Jedno jutro bez programa bila je cena koju smo bili spremni da platimo da bi naši ljudi bili bezbedni. Pretnje nas neće sprečiti da radimo svoj posao: Kurir će odgovorno i profesionalno izveštavati o svim društveno-političkim temama u Srbiji.