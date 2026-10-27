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Slab sneg danas pada na Kopaoniku gde je temperatura oko minus 2 stepena Celzijusa, objavljeno je na sajtu Republičkog hidtrometeorološkog zavoda (RHMZ), a sneg pada i na planini Goliji.

Prema najavi RHMZ-a na Kopaoniku će sneg padati i sutra, a temperatura će biti ispod nule.

Na planini Goliji, poznatoj po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, snežne padavine zabeležene su nekoliko puta tokom oktobra.

Meštani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promene, a ponovljene snežne padavine podsećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno pre kalendarskog početka, prenosi Rina.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. oktobra, jutra će biti sveža, ponegde i hladna.

Do nedelje će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 stepeni, a samo se još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde očekuje slaba kiša.

U ponedeljak se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.