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Klasični prenosni radari tehnički mogu da mere brzinu i na udaljenosti većoj od 500 metara. U praksi se, međutim, merenje i snimanje prekršaja često obavljaju sa oko 150 do 300 metara, između ostalog kako bi se na snimku jasno videla registarska oznaka vozila.

Ipak, ovo pravilo ne važi za sve uređaje.

Kada je reč o klasičnim fiksnim kamerama u gradovima, one vas najčešće "hvataju" na znatno manjoj udaljenosti, uglavnom od 10 do 100 metara ispred samog stuba.

Koliko daleko mogu da mere laserski radari?

Laserski uređaji mere brzinu pomoću laserskih impulsa koji se odbijaju od vozila. Prema pravilima koja važe u Srbiji, oni spadaju u merila brzine koja se mogu koristiti kao ručni, prenosni ili stacionarni uređaji.

Kod klasičnih prenosnih uređaja tehnički domet može biti veći od 500 metara. Ipak, to ne znači da se svaki prekršaj snima sa te udaljenosti.

Treba imati na umu da policija danas koristi i moderne automatske sisteme i takozvane "superradare". Oni mogu samostalno, bez zaustavljanja saobraćajnog policajca, da snimaju više saobraćajnih traka istovremeno i fotografišu vas ne samo zbog prekoračenja brzine već i ako niste vezali sigurnosni pojas ili razgovarate telefonom tokom vožnje.

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Može li radar da vas snimi kada ga već prođete?

Da, u zavisnosti od uređaja i načina merenja.

Pojedini radari mogu da mere brzinu vozila koja se udaljavaju od njih, a ne samo onih koja im se približavaju. To je predviđeno i pravilima za određene vrste merenja.

Zato nije sigurno pretpostaviti da ste izbegli snimanje samo zato što ste prošli pored policijskog vozila ili kamere.

Kako funkcioniše merenje prosečne brzine?

Za razliku od uređaja koji mere brzinu u određenom trenutku, sistemi za prosečnu brzinu izračunavaju koliko je vremena vozilu potrebno da pređe poznatu deonicu puta. Kada su poznati dužina deonice i vreme između dve kontrolne tačke, brzina se dobija deljenjem pređenog puta vremenom.

Vozači često misle da se prosečna brzina meri samo između dve naplatne rampe, ali sistem u Srbiji koristi i takozvane međusekcije. To znači da kamere na auto-putu mogu da kontrolišu vozila na više mesta duž čitave rute.

Na taj način sistem može da utvrdi da li je prosečna brzina bila veća od dozvoljene, čak i kada vozač uspori neposredno pre kamere, piše Bizportal.rs.

Foto: RINA

Ne postoji jedna udaljenost koja važi za sve radare

Klasični prenosni radari tehnički mogu da mere brzinu i sa više od 500 metara, ali se snimanje prekršaja u praksi često obavlja sa oko 150 do 300 metara, dok vas gradske kamere snimaju izbliza.

Fiksne kamere imaju drugačije karakteristike, dok sistemi za prosečnu brzinu funkcionišu na osnovu vremena provedenog na nadziranoj deonici, koja može da bude podeljena na više kraćih delova.

Najvažnije je da ne postoji pouzdano pravilo prema kojem ste sigurni ako radar primetite tek na određenoj udaljenosti. Umesto oslanjanja na procenu dometa, brzinu treba prilagoditi ograničenju i uslovima na putu.