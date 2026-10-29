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U Srbiji danas pretežno oblačno i u većini mesta suvo vreme. Ponegde se očekuje rosulja ili slaba kiša, dok je na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do 11, a najviša od 10 do 16 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno oblačno i relativno sveže, povremeno s kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Češće padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima u periodu od nedelje do utorka (01-03. novembar) - navodi RHMZ i dodaje da se će od sredine sledeće sedmice biti suvo uz delimično razvedravanje.

Prognoza Nedeljka Todorovića za novembar

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao za Euronews da se do kraja ovog meseca ne očekuju veći vremenski preokreti kao i da će temperature ostati u okvirima uobičajenim za ovo doba godine.

Foto: Gheorghe Mindu / Alamy / Profimedia

- Do kraja oktobra bilo bi tipično oktobarsko, mirno vreme, bez velikih promena. Temperature bi u jutarnjim satima bile nekoliko stepeni iznad nule, dok bi maksimalne bile negde između 15 i 20 stepeni, što su prosečne vrednosti za ovo doba godine - kazao je Todorović.

Biometeorološka prognoza Biometeorološka situacija je relativno povolјna. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa i smanjena koncentracija - navodi RHMZ.

Kada je reč o novembru, meteorolog upozorava da su prognoze za duži period manje pouzdane, naročito kada se govori o vremenu po pojedinačnim danima. Ipak, trenutne vremenske prilike ne ukazuju na značajniju promenu u prvim danima narednog meseca.

Foto: Screenshot RTS

- Dosta je nezahvalno ili nepouzdano da prognoziramo vreme u detaljima duže od sedam dana. Praksa je pokazala da to nije baš zahvalno i uvek bude neko odstupanje. Ali, gledajući situaciju iznad Atlantika i Evrope, odakle nam dolaze cikloni sa oblacima i kišom, ne vidi se neka značajna promena - rekao je Todorović i dodao da bi ovakav tip vremena mogao da se nastavi i tokom prve nedelje novembra.

- Ovakav tip vremena produžio bi se bar u prvih sedam-osam dana novembra - zaključio je meteorolog.