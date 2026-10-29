Društvo
Raspisan tender vredan 40 miliona dinara za održavanje brzih vozova "Soko"
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Kompanija Srbijavoz raspisala je javnu nabavku vrednu 40 miliona dinara za uslugu održavanja tri brza voza "stadler KISS", dabldekera poznatijih pod nazivom "Soko", a rok za podnošenje ponuda je 30. novembar.
Kako je danas objavljeno na portalu javnih nabavku, usluga održavanja tri voza, koja u srpskoj železnici nose oznaku EMV serije 410/418, podrazumeva dijagnostiku neispravnosti i opravke u okviru depoa za održavanje elektromotornih vozova u Zemunu.
Održavanje bi podrazumevalo i pružanje tehničke podrške van radnog vremena i postojanje dežurne telefonske linije za potrebe konsultacija i pružanja brzih odgovora, kao i pružanje pomoći u planiranju održavanja.
kurir.rs/tanjug
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