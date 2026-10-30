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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog proroka Osija, koji pada tačno pred praznovanje velikog crkvenog praznika posvećen Svetom Luki - čije se reči bogoduhovne nalaze u knjizi koja sadrži 14 glava

Sveti prorok Osija bio je sin Veirijin iz plemena Isaharova. Živeo je i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja.

Ukoravao je mnogo Izrailja i Judu zbog idolopoklonstva, proricao kaznu Božju za grehe, propast Samarije i Izrailja zbog bogoodstupništva, ali i milost Božju kolenu Judinu.

Proricao je ukidanje i prestanak starozavetne žrtve, i dolazak Gospoda, i bogatstvo darova, koje će On doneti Sobom na zemlju.

Živeo je do u duboku starost, i mirno se upokojio.