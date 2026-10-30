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Dan primirja je državni praznik koji se u Srbiji obeležava neradno, a datum 11. novembar podseća na završetak Prvog svetskog rata i potpisivanje primirja 1918. godine.

Đaci na raspustu od 11. do 13. novembra

Prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, jesenji raspust za učenike osnovnih i srednjih škola traje od srede, 11. novembra, do petka, 13. novembra.

Foto: RINA

Kada se tome doda vikend, đaci će imati ukupno pet dana odmora, od srede do nedelje, 15. novembra. U školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 16. novembra.

To znači da će učenici imati priliku da spoje državni praznik, jesenji raspust i vikend, što mnogim porodicama može da bude prilika za kratak odmor, posetu rodbini ili izlet.

Da li će i zaposleni imati pet slobodnih dana?

Iako će školarci imati pet uzastopnih dana bez nastave, to ne znači da će isto važiti i za sve zaposlene. Neradni državni praznik je sreda, 11. novembar, dok su četvrtak i petak, 12. i 13. novembar, redovni radni dani za zaposlene koji nemaju drugačije organizovano radno vreme ili odobreno odsustvo.

Zato će oni koji žele da iskoriste produženi predah za putovanje ili odmor morati da usklade planove sa svojim radnim obavezama.