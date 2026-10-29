Oficiri iz Amerike, Italije i Holandije stigli u Kruševac! Vojska Srbije okupila strane snage u kasarni "Car Lazar" (FOTO)
U kruševačkoj kasarni "Car Lazar" u toku je realizacija međunarodnog kursa iz oblasti civilno-vojne saradnje, koji pohađaju polaznici iz Republike Srbije i pripadnici stranih oružanih snaga.
U skladu sa programom dvonedeljnog usavršavanja, koje organizuje Odeljenje za civilno-vojnu saradnju (J-9) Generalštaba Vojske Srbije, polaznici se osposobljavaju za rad u jedinicama civilno-vojne saradnje na taktičkom nivou i proširuju znanja o aktivnostima civilnih organizacija u zonama multinacionalnih operacija. Važan segment obuke je i neposredan rad sa migrantima u Centru za azil u Obrenovcu.
Praktičnu i teorijsku obuku realizuje mešoviti instruktorski tim Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Holandije, kao i gostujući predavači iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Komesarijata za izbeglice i migracije i Crvenog krsta Srbije.
Realizacija ovog međunarodnog usavršavanja pruža polaznicima osnovu za bolje razumevanje savremenih izazova u radu s civilnim organizacijama u složenom operativnom okruženju, a ujedno je i prilika da oficiri i podoficiri iz različitih zemalja razmene iskustva iz oblasti saradnje s nevojnim strukturama.
Vojska Srbije međunarodne kurseve civilno-vojne saradnje organizuje od 2008. godine, a do sada je po ovom modelu usavršavanja osposobljeno više od 500 polaznika iz Republike Srbije i 18 partnerskih zemalja iz regiona i sveta.
Kurir.rs
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