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Jedna osoba povređena je u eksploziji bojlera u Beogradu, kada je vlasnik stana zadobio opekotine po licu i rukama. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje bezbednosti kućnih uređaja i rizika koji mogu nastati zbog neispravnih instalacija i neodržavanja.

O tome kako da prepoznamo potencijalnu opasnost i sprečimo nesreće za emisiju "Puls Srbije" govorio je Branko Zrnić, elektromehaničar.

- Znate kako, svi uređaji napravljeni su tako da se bezbedno koriste, a njihova svrha je da se preduprede neprijatnosti i potencijalne opasnosti. Kada je reč o bojlerima, pretpostavljam da se u ovom slučaju moglo dogoditi nešto što je moglo lako da se spreči. Retko ko održava bojlere, a održavanje se često poverava ljudima koji nisu stručni za taj posao. Svaki bojler na desnoj cevi, sa donje strane, ima sigurnosni ventil. U slučaju da se voda u bojleru pregreje i stvori paru, dolazi do povećanja pritiska. Kada pritisak dostigne oko devet bara, ventil se otvara i kroz mali otvor ispušta višak pritiska kako bojler ne bi eksplodirao - rekao je Zrnić.

Branko Zrnić Foto: Kurir Televizija

Kako pravilno koristiti bojler?

Objasnio je da pravilno korišćenje bojlera i ispravnost termostata i sigurnosnog ventila imaju važnu ulogu u sprečavanju opasnih situacija, dok pregrevanje vode može da ošteti gumicu u ventilu.

- U samom bojleru postoje i dva termostata. Jedan je regulacioni, kojim birate temperaturu vode, i on je podešen do 82 stepena. Ako slučajno ne funkcioniše i ne isključi grejanje, postoji sigurnosni termostat koji reaguje na 88 stepeni i predstavlja dodatnu zaštitu. Ako sve to funkcioniše kako treba, bojler ne bi trebalo da eksplodira. Treba samo pravilno da koristimo bojler. Kada nepravilno koristimo bojler, odnosno kada vodu zagrevamo toliko da gotovo počne da se puši, visoka temperatura može da ošteti gumicu u sigurnosnom ventilu koji sam malopre pomenuo. Tada ventil gubi funkciju, jer više ne zaptiva kako treba - nastavio je.

Zrnić je savetovao građanima da jednom mesečno provere desnu cev bojlera i da, ukoliko primete da je topla, pozovu stručnog majstora jer to može ukazivati na neispravan sigurnosni ventil.

- U njemu postoji opruga koja pritiska gumicu, ali se ona usled visoke temperature deformiše i više ne može pravilno da zatvori prostor. Zbog toga voda otiče iz bojlera, trošimo više struje, a nemamo dovoljnu količinu tople vode. Moj savet je da reagujete čim primetite takav problem. Sami možemo da primetimo problem, ali ne i da ga otklonimo. Kako ćete ga uočiti? Bar jednom mesečno, ujutru kada ustanete, ukoliko je bojler tokom noći bio uključen da zagreje vodu, proverite desnu cev. Ako se voda zagreva do previsoke temperature, može doći do oštećenja gumice. Kada ujutru ustanete, dodirnite desnu cev. Ona ne bi trebalo da bude topla. Ako jeste, to može da znači da sigurnosni ventil ne funkcioniše pravilno. Kada ventil ne zaptiva, voda otiče iz bojlera i nepotrebno se troši. Ta voda može da odlazi u zajedničku vertikalu, na primer kada komšije ispod vas puste vodu u vodokotliću ili koriste hladnu vodu. Zato održavanje bojlera treba poveriti stručnom majstoru - za Kurir televiziju, objasnio je Zrnić.

02:27 AKO JE OVA CEV NA BOJLERU TOPLA, ODMAH ZOVITE MAJSTORA! Elektromehaničar za Kurir televiziju otkrio kako da prepoznate opasnost Izvor: Kurir televizija

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