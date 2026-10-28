Slušaj vest

Manja Grčić podnela je ostavku na mesto generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS), saznaje Euronews Srbija.

U obrazloženju ostavke navela je da je odluku donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše, ocenjujući da je u interesu institucije da se omogući nesmetan nastavak njenog rada.

„Očekujem da Upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti“, navela je Grčić.

Dodala je da je spremna da, u skladu sa zakonom, pruži svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posledica po rad Radio-televizije Srbije.

Ostavka je datirana u Beogradu, 28. oktobra 2026. godine.

Screenshot 2026-10-28 184544.png
Foto: Kurir

Ostavka dolazi nakon što su deo zaposlenih na RTS-u i kandidati Studentske liste zatražili njen odlazak, kao i ostavke drugih članova rukovodstva i urednika Informativnog programa.

Grčić je prethodnih dana razgovarala sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih u RTS-u, a prema ranijim medijskim izveštajima, na sastanku je navela da ne namerava da podnese ostavku.

Kurir.rs/Euronjuz

Ne propustitePolitikaMANJA GRČIĆ IPAK NE PODNOSI OSTAVKU? Kreni-promeni tvrdi da je direktorka RTS-a promenila odluku
Manja Grčić
DruštvoKo je Manja Grčić koja je danas izabrana za novu direktorku RTS-a: Bogatu karijeru gradila i u inostranstvu, sa Željkom Joksimovićem napravila 3 televizije
Manja Grčić
DruštvoManja Grčić novi direktor RTS-a: Upravni odbor danas doneo odluku
Manja Grčić