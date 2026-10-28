- U toku do sada preduzetih radnji, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu supstitucijom, prenelo je mesnu nadležnost sa Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu na Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci. Osumnjičenom R. S. na teret se stavlja da je kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke u odnosu na četiri profesora navedene gimnazije, te im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu. Nakon ukidanja suspenzija od strane nadležnog suda, naloženo mu je da odmah i bez odlaganja dozvoli obavljanje poslova radnih mesta nastavnika, a što je on odbio - navodi se u saopštenju Tužilaštva.