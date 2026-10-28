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Predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) Branislav Klanšček izjavio je danas da je sednica tog tela zakazana za petak.

On navodi da danas nije održana elektronska sednica tog tela niti je za vršioca dužnosti generalnog direktora izabran dosadašnji zamenik direktora Dejan Jovanović.

"Vrlo odgovorno tvrdim da večeras nije bilo nikakve, niti redovne niti elektronske sednice Upravnog odbora, niti je doneta takva odluka", rekao je Klanšček.

On je naveo da Upravni odbor, u skladu sa zakonom, mora da reaguje nakon ostavke generalne direktorke Manje Grčić, ali da odluka o imenovanju vršioca dužnosti nije doneta i da o tome nije ni raspravljano.

Klanšček je rekao da će se članovi Upravnog odbora sastati u petak i razmotriti izbor novog vršioca dužnosti, ali je ocenio da će to biti teško jer kandidat mora da ispunjava sve uslove propisane za generalnog direktora, uz dodatni uslov da bude iz reda zaposlenih u RTS.

Kako je naveo, potrebno je utvrditi koliko zaposlenih ispunjava te kriterijume, među kojima je i deset godina rada na rukovodećim mestima, kao i razgovarati sa potencijalnim kandidatima.

FoNet je ranije danas objavio da je na elektronskoj sednici Upravnog odbora RTS, nakon ostavke Manje Grčić, za vršioca dužnosti generalnog direktora izabran Dejan Jovanović, a za glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

Manja Grčić imenovana je na mesto generalne direktorke RTS-a u februaru ove godine, na mandat od pet godina.