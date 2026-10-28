Društvo
Nestala devojčica (13) kod Niša: MUP aktivirao sistem "Pronađi me"
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Mirjana Ibraimoviċ(13) nestala je juče oko 18.10 sati u selu Gornji Matejevac kod Niša, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova republike Srbije preko portala "Pronađi me".
Ona je poslednji put viđena u prodavnici u tom mestu kod Niša oko 18 sati.
Foto: Facebook
U objavi se navodi da je poslednji put viđena u prodavnici u ovom niškom naselju.
Ima oko 165 santimetara, zelene oči, smeđu kosu i nosi plavu jaknu i crne helanke.
MUP apeluje na sve koji je vide da odmah obaveste policiju.
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