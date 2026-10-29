Devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.
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PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA IZ NIŠA POSLE AKTIVIRANJA SISTEMA "PRONAĐI ME": Živa i zdrava vraćena roditeljima, evo gde je bila
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Devojčica je pronađena rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Pronađena je nepovređena.
Trinaestogodišnja devojčica iz sela kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.
Sistem "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka devojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.
Kurir.rs
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