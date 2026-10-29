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Devojčica je pronađena rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pronađena je nepovređena.

Trinaestogodišnja devojčica iz sela kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.

Sistem "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka devojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.

Kurir.rs

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