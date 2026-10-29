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Ko god je barem jednom putovao automobilom kroz Sloveniju, dobro zna koliko je ta zemlja lepa, uređena i idealna za istraživanje na četiri točka. Od slikovitih gradića i zelenih dolina do veličanstvenih planina i jezera, Slovenija zaista ima mnogo toga da ponudi. Međutim, na sledećem putovanju kroz Sloveniju vozači bi trebalo da obrate pažnju i na jednu važnu novost.

Na nekoliko deonica slovenačkih auto-puteva postavljene su nove kamere koje neće pratiti samo koliko brzo vozite u određenom trenutku, već će izračunavati vašu prosečnu brzinu na celoj deonici. Drugim rečima, dobro poznata taktika kočenja neposredno pre radara i ubrzavanja nakon njega više neće raditi!

Kamere će meriti prosečnu brzinu na celoj deonici auto-puta

Za razliku od klasičnih radara koji brzinu vozila mere na određenom mestu, novi sistem funkcioniše na nešto drugačiji način. Kamere postavljene na početku nadzirane deonice beleže prolazak automobila i tačno vreme ulaska, dok drugi komplet kamera registruje kada je vozilo stiglo do kraja deonice. Na osnovu udaljenosti između te dve tačke i vremena potrebnog za njeno prelaženje, sistem izračunava prosečnu brzinu vozila.

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Na primer, ako je nadzirana deonica dugačka 10 kilometara, a automobil je pređe za četiri minuta, njegova prosečna brzina iznosi 150 km/h. Ako je tu ograničenje 130 km/h, vozač je prekoračio dozvoljenu brzinu, bez obzira na to koliko je brzo vozio u trenutku prolaska pored kamera. To ujedno znači da naglo usporavanje neposredno pre kamere neće pomoći vozačima koji su veći deo nadzirane deonice vozili prebrzo. Cilj ovog sistema je podsticanje ravnomernije i sigurnije vožnje tokom celog putovanja.

Gde se nalaze nove kamere? Obuhvaćene su četiri deonice

Prema informacijama slovenačke Kancelarije za meriteljstvo, sistem sekcijskog nadzora postavljen je na četiri deonice važnih auto-putnih pravaca:

A1 Logatec – Vrhnika (u smeru Ljubljane)

A2 Ljubljana Brod – Vodice (u smeru Kranja)

A2 Grosuplje – Ivančna Gorica (u smeru Novog Mesta)

A1 Podmilj – Ločica (u smeru Maribora, na području trojanskih tunela) Kazne za prebrzu vožnju mogu dostići čak 1.200 evra

A koliko bi vozače moglo koštati prekoračenje brzine na slovenačkim auto-putevima? Odgovor je, u zavisnosti od toga koliko su prekoračili dozvoljeno ograničenje, od 40 pa sve do 1.200 evra!

Prema slovenačkim saobraćajnim propisima, kazne su sledeće: