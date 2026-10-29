Više ne pomaže ni ako usporite pored radara, sve se sad snima: Kazne i do 1.200 evra: Instaliran nov sistem kamera
- Slovenija je postavila novi sistem kamera na auto-putevima koji meri prosečnu brzinu na celoj deonici, pa usporavanje samo pred radarom više ne pomaže.
- Nadzor je uveden na četiri deonice, među njima kod Logatca, Vrhnike, Ljubljane, Vodica, Grosuplja i trojanskih tunela.
- Kazne za prekoračenje brzine kreću se od 40 do 1.200 evra, u zavisnosti od toga koliko je ograničenje premašeno.
U Sloveniji se uvođenjem novog sistema nadzora brzine na auto-putevima menjaju pravila za vozače. Više neće biti dovoljno usporiti samo ispred radara, jer nove kamere mere prosečnu brzinu na celoj deonici puta.
Ko god je barem jednom putovao automobilom kroz Sloveniju, dobro zna koliko je ta zemlja lepa, uređena i idealna za istraživanje na četiri točka. Od slikovitih gradića i zelenih dolina do veličanstvenih planina i jezera, Slovenija zaista ima mnogo toga da ponudi. Međutim, na sledećem putovanju kroz Sloveniju vozači bi trebalo da obrate pažnju i na jednu važnu novost.
Na nekoliko deonica slovenačkih auto-puteva postavljene su nove kamere koje neće pratiti samo koliko brzo vozite u određenom trenutku, već će izračunavati vašu prosečnu brzinu na celoj deonici. Drugim rečima, dobro poznata taktika kočenja neposredno pre radara i ubrzavanja nakon njega više neće raditi!
Kamere će meriti prosečnu brzinu na celoj deonici auto-puta
Za razliku od klasičnih radara koji brzinu vozila mere na određenom mestu, novi sistem funkcioniše na nešto drugačiji način. Kamere postavljene na početku nadzirane deonice beleže prolazak automobila i tačno vreme ulaska, dok drugi komplet kamera registruje kada je vozilo stiglo do kraja deonice. Na osnovu udaljenosti između te dve tačke i vremena potrebnog za njeno prelaženje, sistem izračunava prosečnu brzinu vozila.
Na primer, ako je nadzirana deonica dugačka 10 kilometara, a automobil je pređe za četiri minuta, njegova prosečna brzina iznosi 150 km/h. Ako je tu ograničenje 130 km/h, vozač je prekoračio dozvoljenu brzinu, bez obzira na to koliko je brzo vozio u trenutku prolaska pored kamera. To ujedno znači da naglo usporavanje neposredno pre kamere neće pomoći vozačima koji su veći deo nadzirane deonice vozili prebrzo. Cilj ovog sistema je podsticanje ravnomernije i sigurnije vožnje tokom celog putovanja.
Gde se nalaze nove kamere? Obuhvaćene su četiri deonice
Prema informacijama slovenačke Kancelarije za meriteljstvo, sistem sekcijskog nadzora postavljen je na četiri deonice važnih auto-putnih pravaca:
- A1 Logatec – Vrhnika (u smeru Ljubljane)
- A2 Ljubljana Brod – Vodice (u smeru Kranja)
- A2 Grosuplje – Ivančna Gorica (u smeru Novog Mesta)
- A1 Podmilj – Ločica (u smeru Maribora, na području trojanskih tunela)
Kazne za prebrzu vožnju mogu dostići čak 1.200 evra
A koliko bi vozače moglo koštati prekoračenje brzine na slovenačkim auto-putevima? Odgovor je, u zavisnosti od toga koliko su prekoračili dozvoljeno ograničenje, od 40 pa sve do 1.200 evra!
Prema slovenačkim saobraćajnim propisima, kazne su sledeće:
- Prekoračenje do 10 km/h10\text{ km/h}10 km/h: 40 evra
- Između 101010 i 30 km/h30\text{ km/h}30 km/h iznad ograničenja: 80 evra
- Između 303030 i 40 km/h40\text{ km/h}40 km/h iznad ograničenja: 160 evra
- Između 404040 i 50 km/h50\text{ km/h}50 km/h iznad ograničenja: 250 evra
- Preko 50 km/h50\text{ km/h}50 km/h iznad ograničenja: slede visoke novčane kazne i kazneni bodovi
- Prekoračenje veće od 60 km/h60\text{ km/h}60 km/h: kazna iznosi čak 1.200 evra
Kurir.rs/ Putni kofer