Teretna vozila na graničnom prelazu Kelebija čekaju oko pet sati.
Društvo
AMSS: Zahtevniji uslovi za vožnju, posebno u planinskim predelima
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Promenljive vremenske prilike danas mogu doneti zahtevnije uslove za vožnju, posebno u planinskim predelima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
AMSS podseća da je od 1. novembra upotreba zimske opreme obavezna ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice.
Na brojnim deonicama ima radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila.
Teretna vozila na graničnom prelazu Kelebija čekaju oko pet sati.
Kurir.rs
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