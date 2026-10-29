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Predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Slobodan Karličić kaže da je ove godine znatno manje vozila i vozača isključeno iz organizovanog prevoza dece nego prošle godine. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić ističe da su ekskurzije preskupe, ali da na njihovu cenu utiču brojni troškovi na koje agencije ne mogu da utiču.

Bezbednost dece na ekskurzijamazavisi od ispravnosti autobusa, spremnosti vozača i poštovanja propisanih procedura. Slobodan Karličić objašnjava da organizator prevoza dece mora da obavesti saobraćajnu policiju najmanje 48 sati pre polaska na ekskurziju, kako bi bili provereni autobusi i vozači.

- Neposredno pred sam polazak, pripadnici saobraćajne policije proveravaju ispunjava li svih onih uslova koji se tiču vozila i vozača - objasnio je Karličić.

Naveo je da autobus mora da ima potvrdu o tehničkoj ispravnosti koja nije starija od 30 dana, odgovarajuću licencu i sigurnosne pojaseve.

Vozač mora da poseduje dozvolu D kategorije najmanje tri godine, kvalifikacionu karticu, lekarsko uverenje koje nije starije od godinu dana i dokaz o vremenu vožnje i odmora tokom prethodnih 28 dana. Pre polaska mora da ima najmanje 11 sati dnevnog odmora.

- Ukoliko saobraćajna policija proceni da nije ispunjen neki od ovih uslova, može odložiti putovanje do otklanjanja nedostataka ili u potpunosti odložiti takvu vrstu ekskurzije - naglasio je Karličić.

Slobodan Karličić Foto: RTS Prinscreen

Seničić: Agencija je dužna da obezbedi zamensko vozilo

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić objasnio je da je agencija, ukoliko policija utvrdi nepravilnosti, dužna da što pre obezbedi zamenski autobus koji ispunjava sve propisane uslove.

- Agencija snosi odgovornost za to ukoliko zbog tog kašnjenja ili eventualno odustanka od polaska u nekom određenom vremenskom periodu nemoguće je da se izvede kompletan turistički program koji je planiran - rekao je Seničić.

U takvim slučajevima, kako je objasnio, roditelji ili škola mogu da zahtevaju srazmerno umanjenje cene za usluge koje nisu realizovane.

Zašto su ekskurzije toliko skupe

Govoreći o cenama ekskurzija, Seničić je ocenio da su one previsoke.

- Ako mene pitate lično za moje mišljenje, ja mislim da su ekskurzije preskupe i ne samo ekskurzije, nego i jednodnevni izleti i tako dalje. Ja se vrlo često šokiram kada vidim te cene - istakao je Seničić.

Objasnio je da na cenu utiču troškovi prevoza, smeštaja, dnevnica nastavnika, angažovanja lekara i rekreatora, kao i porezi i doprinosi.

Kao jedan od problema izdvojio je nedostatak smeštajnih objekata namenjenih deci, zbog čega se često koriste hoteli sa znatno višim cenama.

- U celoj zapadnoj Evropi uskraćena je mogućnost deci koja imaju do osamnaest godina da uopšte borave u hotelskim sobama. Dakle, tamo se ne razmišlja o hotelskim sobama, nego se prave namenski objekti gde će deca spavati po sedam, osam, deset njih gde imaju zajednička kupatila. Podrazumava se da higijena mora biti na visokom nivou, ali to nije ništa strašno. To je bilo i nekada, svi smo tako odrastali - objašnjava Seničić.

Aleksandar Seničić Foto: Kurir Televizija

Navodi da je sada na ekskurzijama rezervisan veliki broj hotela, koji su komercijalni objekti.

- Mi ne možemo da utičemo na cenu hotela. Dakle, ona je možda nerazumno visoka, ali oni imaju neku svoju računicu - rekao je Seničić.

Ukazao je i na troškove dnevnica nastavnika, koji nisu ujednačeni u svim delovima Srbije.

- A na sve te dnevnice profesorima, lekarima, rekreatorima – agencija je dužna da isplati sve poreze i doprinose koji se negde kreću u neto iznosu, kada sve isplatimo, na nekih devedesetak posto od onoga što roditelji odobre. Ako roditelji odobre 1.500 dinara dnevnicu nastavniku, na tih 1.500 dinara mi platimo 1.300 dinara poreza i doprinosa državi. To je preveliki trošak - naveo je Seničić.

"Ove godine znatno manje isključenih vozila i vozača"

Karličić je istakao da je bezbednost organizovanog prevoza dece ove godine bolja nego prošle.

Prema njegovim rečima, prošle godine bilo je oko 9.500 prijavljenih organizovanih prevoza, a kontrolisano je približno 13.000 vozača i vozila.

- Imali smo isključenje negde oko 36 vozila i oko 14 vozača iz različitih okolnosti - rekao je Karličić.

Naveo je da su najčešći razlozi bili problemi sa dokumentacijom, ali da je bilo i vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

- Te brojke su znatno manje ove godine. Da kažem, polovične su - istakao je Karličić, ocenjujući da su prošlogodišnje kontrole doprinele poboljšanju bezbednosti organizovanog prevoza dece.