ŠOK U BEOGRADU: Piton pronađen u dvorištu osnovne škole?! A onda se javio čovek čiji je i objasnio kako se tu obreo
Loptasti piton pronađen je u dvorištu osnovne škole u Novom Beogradu. Njega je pronašao čovek koji čistio dvorište. Bio je sklupčan i prilično uplašen, jer je kasnije šištao na sve koji su probali da ga uzmu.
Uprava škole je brzo reagovala i pozvala nadležne koji su odneli pitona. Ispostavilo se da je u pitanju beba, dugačka oko 40 centimetara, pa se pojavila bojazan da je u negde u blizini i njegova mama.
Međutim, prema nezvaničnim informacijama, javio se čovek koji je potvrdio da je piton njegov i da mu je ispao iz ranca.
Loptasti piton je jedna od najpopularnijih zmija za kućne ljubimce zbog svoje blage naravi i relativno jednostavnog održavanja. Potiče iz zapadne i centralne Afrike. Spada u manje pitone, a odrasle jedinke najčešće dostižu dužinu između 1,2 i 1,5 metara, pri čemu su ženke uglavnom krupnije od mužjaka.
Veoma su mirni i retko pokazuju agresiju, što ih čini idealnim za početnike u teraristici. Ime su dobili po svojoj specifičnoj odbrambenoj reakciji, kada se uplaše ili osete ugroženo, sklupčaju se u čvrstu loptu i sakriju glavu u sredinu.
Kurir.rs/Telegraf