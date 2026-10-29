Društvo
DVAPUT SE ZATRESLO OVO MESTO U SRBIJI: U dva dana dva zemljotresa na istoj lokaciji
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U dva dana zemljotres je dvaput pogodio isto mesto u Srbiji - Baljevac na Ibru.
Prvi je bio jačine 2,3 stepena po Rihterovoj skali, a drugi je bio neosetan 1,8.
Foto: Seizmološki zavod Srbije
Prvi zemljotres se dogodio sinoć, a drugi jutros.
Kako je objavio Republički seizmološki zavod, prvi zemljotres Baljevac je pogodio sinoć oko 20 časova, a drugi jutros oko 7 sati.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Baljevac na Ibru je gradsko naselje u Raškom okrugu.
Kurir.rs
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