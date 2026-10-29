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U dva dana zemljotres je dvaput pogodio isto mesto u Srbiji - Baljevac na Ibru.

Prvi je bio jačine 2,3 stepena po Rihterovoj skali, a drugi je bio neosetan 1,8.

Foto: Seizmološki zavod Srbije

Prvi zemljotres se dogodio sinoć, a drugi jutros.

Kako je objavio Republički seizmološki zavod, prvi zemljotres Baljevac je pogodio sinoć oko 20 časova, a drugi jutros oko 7 sati.

Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Baljevac na Ibru je gradsko naselje u Raškom okrugu.