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Povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima, da je prof. dr Tatjana Simić izabrana na funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ističemo da su iste apsolutno netačne, saopštio je dekanski kolegijum MFUB.

Prof. dr Milena Todorović Balint imenovana je za vršioca dužnosti dekana MFUB odlukom Saveta MFUB, koju je verifikovao Senat Univerziteta u Beogradu i registrovana je kao zakonski zastupnik u Privrednom sudu u Beogradu.

Dana 28. oktobra 2026. godine, u pisarnicu fakulteta manja grupa profesora je dostavila dokument pod nazivom „Odluka Saveta MFUB od 28.10.2026. godine”.

Izvršen pokušaj falsifikovanja odluke

Dokument je sačinjen od strane NN lica i potpisan od pojedinih lica koja nisu članovi Saveta i koja su u penziji, čime je izvršen pokušaj falsifikovanja odluke Saveta MFUB. Tom prilikom vršeni su pritisci i upućivane su uvrede i pretnje zaposlenima u pisarnici i pravnoj službi, da se na navedeni dokument stavi zvanični pečat fakulteta.

- Posebno ističemo da dana 28.10.2026. godine nije zakazana i održana sednica Saveta fakulteta, niti su navedeni dokument potpisali predsednik/zamenik predsednika Saveta, koji su jedini ovlašćeni za potpisivanje odluka Saveta i potvrđuju njihovu autentičnost i verodostojnost. Na taj način je izvršeno pravno nasilje i pokušaj falsifikovanja odluke Saveta kojom bi se za dekana izabralo drugo lice mimo svih procedura propisanih zakonom i Statutom fakulteta - navodi se u saopštenju.

O svemu navedenom, obavešteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Rektorat Univerziteta u Beogradu i Privredni sud u Beogradu, kako bi se zaštitila bezbednost zaposlenih na fakultetu i sprečio pokušaj svake dalje eventualne zloupotrebe prava.