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Devojčica (13) koja je juče popodne oko 18.10 nestala iz niškog naselja, nađena je jutros oko 4.30 sati, potvrdila je Kuriru policija u ovom gradu.

- Ona je nađena nepovređena i u dobrom zdravstvenom stanju - kratko nam je saopšteno u policiji.

Dete je poslednji put viđeno u prodavnici u svom naselju, odakle joj se gubi svaki trag. MUP je oko ponoći pokrenuo akciju "Pronađi me" što su objavili mnogi mediji pa je javnost odmah bila obaveštena o tome.

To je urodilo plodom jer kako nezvanično saznajemo, ona je nađena u jednoj pekari u Nišu jer je verovatno bila gladna. Tu je prepoznata, a policija se odmah stvorila na licu mesta.