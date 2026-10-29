Društvo
DETALJI NOĆNE POTRAGE U NIŠU ZA NESTALOM DEVOJČICOM: Nađena u zoru na ovom mestu, policija se stvorila za tren
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Devojčica (13) koja je juče popodne oko 18.10 nestala iz niškog naselja, nađena je jutros oko 4.30 sati, potvrdila je Kuriru policija u ovom gradu.
- Ona je nađena nepovređena i u dobrom zdravstvenom stanju - kratko nam je saopšteno u policiji.
Dete je poslednji put viđeno u prodavnici u svom naselju, odakle joj se gubi svaki trag. MUP je oko ponoći pokrenuo akciju "Pronađi me" što su objavili mnogi mediji pa je javnost odmah bila obaveštena o tome.
To je urodilo plodom jer kako nezvanično saznajemo, ona je nađena u jednoj pekari u Nišu jer je verovatno bila gladna. Tu je prepoznata, a policija se odmah stvorila na licu mesta.
Kurir.rs/Foto: Ilustracija
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