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Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja da ulaže u stručnost svojih zaposlenih i jačanje medicinskog kadra! U ovoj zdravstvenoj ustanovi svečano je uručeno 46 rešenja o odobrenju specijalizacija i užih specijalizacija, čime se otvaraju nove mogućnosti za profesionalno usavršavanje lekara i unapređenje zdravstvene zaštite.

Od ukupnog broja dodeljenih rešenja, 29 odnosi se na specijalizacije, dok je 17 namenjeno užim specijalizacijama. To je važan korak u razvoju medicinskih kadrova, sticanju novih znanja i unapređenju stručnih kapaciteta UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Jačanje kadrova je ulaganje u budućnost zdravstva

Za v. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milana Lazarevića, ulaganje u medicinske kadrove predstavlja važan deo unapređenja rada ustanove i stvaranja uslova za kvalitetnije lečenje pacijenata.

Foto: UKC Niš

Specijalizacije i uže specijalizacije omogućavaju lekarima da prodube svoja znanja, usavrše praktične veštine i prate savremene medicinske metode. Istovremeno, UKC Niš jača sopstvene stručne kapacitete i stvara osnovu za dalji razvoj različitih oblasti medicine.

"Budućnost naših pacijenata je u sigurnim rukama"

V.d. direktora UKC Niš Milan Lszarević je istakao značaj znanja, stručnosti i posvećenosti mladih lekara, naglasivši da upravo oni predstavljaju važan oslonac budućeg razvoja zdravstvene zaštite.

1/7 Vidi galeriju Uručeno 46 rešenja o odobrenju specijalizacija i užih specijalizacija Foto: UKC Niš

UKC Niš nastavlja da podržava stručno usavršavanje svojih zaposlenih, prepoznajući da su znanje, iskustvo i kontinuirano učenje među najvažnijim preduslovima za napredak medicine.

Svako novo specijalističko znanje znači dodatnu mogućnost za unapređenje dijagnostike, lečenja i brige o pacijentima.

Ulaganjem u lekare, UKC Niš ulaže u budućnost zdravstvenog sistema, sa jasnim ciljem da građanima obezbedi kvalitetniju, savremeniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu.