UKC Niš nastavlja da ulaže u znanje i stručnost lekara: 46 novih specijalizacija i užih specijalizacija!
- UKC Niš uručio je 46 rešenja o specijalizacijama i užim specijalizacijama lekarima, od čega je 29 za specijalizacije, a 17 za uže specijalizacije.
- V. d. direktora Milan Lazarević poručuje da je ulaganje u znanje lekara ključno za jačanje kadra i kvalitetnije lečenje pacijenata.
Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja da ulaže u stručnost svojih zaposlenih i jačanje medicinskog kadra! U ovoj zdravstvenoj ustanovi svečano je uručeno 46 rešenja o odobrenju specijalizacija i užih specijalizacija, čime se otvaraju nove mogućnosti za profesionalno usavršavanje lekara i unapređenje zdravstvene zaštite.
Od ukupnog broja dodeljenih rešenja, 29 odnosi se na specijalizacije, dok je 17 namenjeno užim specijalizacijama. To je važan korak u razvoju medicinskih kadrova, sticanju novih znanja i unapređenju stručnih kapaciteta UKC Niš.
Jačanje kadrova je ulaganje u budućnost zdravstva
Za v. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milana Lazarevića, ulaganje u medicinske kadrove predstavlja važan deo unapređenja rada ustanove i stvaranja uslova za kvalitetnije lečenje pacijenata.
Specijalizacije i uže specijalizacije omogućavaju lekarima da prodube svoja znanja, usavrše praktične veštine i prate savremene medicinske metode. Istovremeno, UKC Niš jača sopstvene stručne kapacitete i stvara osnovu za dalji razvoj različitih oblasti medicine.
"Budućnost naših pacijenata je u sigurnim rukama"
V.d. direktora UKC Niš Milan Lszarević je istakao značaj znanja, stručnosti i posvećenosti mladih lekara, naglasivši da upravo oni predstavljaju važan oslonac budućeg razvoja zdravstvene zaštite.
UKC Niš nastavlja da podržava stručno usavršavanje svojih zaposlenih, prepoznajući da su znanje, iskustvo i kontinuirano učenje među najvažnijim preduslovima za napredak medicine.
Svako novo specijalističko znanje znači dodatnu mogućnost za unapređenje dijagnostike, lečenja i brige o pacijentima.
Ulaganjem u lekare, UKC Niš ulaže u budućnost zdravstvenog sistema, sa jasnim ciljem da građanima obezbedi kvalitetniju, savremeniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu.