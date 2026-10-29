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Sa dolaskom hladnijih dana i sezonskom zamenom pneumatika, vozači bi trebalo da obrate pažnju ne samo na stanje zimskih guma već i na to kako su točkovi podešeni. Jedna od važnih provera je reglaža trapa, odnosno podešavanje uglova točkova prema fabričkim specifikacijama vozila.

Neravnomerno trošenje guma može biti upozorenje

Ako primetite da se gume više troše sa jedne strane, da automobil tokom vožnje vuče ulevo ili udesno ili da volan nije u ravnom položaju kada vozite pravo, to mogu biti znaci da geometrija točkova nije pravilno podešena.

Takav problem ne treba zanemarivati. Nepravilna geometrija može da utiče na stabilnost vozila, pogorša držanje pravca i dovede do bržeg trošenja pneumatika, zbog čega ćete možda morati ranije da kupite nove gume.

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Da li je reglaža obavezna prilikom svake zamene guma?

Ne nužno. Sama zamena letnjih pneumatika zimskim ne znači da je uvek potrebno raditi reglažu trapa. Ipak, ako postoje znaci nepravilnog trošenja ili promene u ponašanju automobila, preporučuje se pregled u servisu.

Geometrija točkova može da se poremeti i nakon udarca u rupu na putu, penjanja na ivičnjak ili saobraćajne nezgode. Zbog toga je važno obratiti pažnju na promene u ponašanju vozila, čak i kada su gume relativno nove.

Pravilno podešeni točkovi produžavaju vek guma

Provera i podešavanje geometrije trapa obavljaju se u specijalizovanom servisu, uz odgovarajuću opremu. Pravilno podešeni točkovi omogućavaju ravnomernije trošenje pneumatika i doprinose stabilnijoj vožnji.