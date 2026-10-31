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Ime dobijamo rođenjem, ali nismo dužni da ga zadržimo tokom čitavog života. Ukoliko nam se ne dopada, izaziva podsmeh ili se jednostavno više pronalazimo u nekom drugom, zakon omogućava promenu ličnog imena, uz određene uslove i propisanu proceduru. Ipak, roditelji nemaju potpunu slobodu kada je reč o izboru imena za dete. Kako objašnjava advokat iz Čačka Marko Marković, iako je naše zakonodavstvo prilično liberalno, postoje zakonska ograničenja.

Koja imena roditelji ne mogu da daju deci?

- Ime ne bi moglo da vređa moral ili neka naša, da kažemo, tradicionalna shvatanja. Ne bi moglo da bude pogrdno za dete, istakao je Marković.

Ukoliko roditelji insistiraju na imenu za koje postoje zakonske prepreke, matičar ih upozorava na to. Ako i nakon upozorenja ostanu pri svojoj odluci, predmet se prosleđuje Centru za socijalni rad, koji u posebnom postupku određuje ime detetu. A šta ako osoba tokom života poželi da promeni ime koje je dobila po rođenju?

Ko može da promeni lično ime?

Prema rečima advokata, zahtev može da podnese lice koje je navršilo 15 godina života, pod uslovom da je sposobno za rasuđivanje i da ima potrebnu poslovnu sposobnost.

- Postupak se pokreće podnošenjem zahteva gradskoj, odnosno opštinskoj upravi prema prebivalištu ili boravištu, uz plaćanje propisane takse. U situaciji kada lice želi da promeni svoje lično ime, ako želi da promeni, recimo, iz imena Živorad u Aleksandar, ono nije dužno da obrazlaže razloge za to. Tako da ne postoje neke posebne zakonske prepreke, objašnjava Marković.

Foto: RINA

Kada promena imena nije moguća?

Ipak, pravo na promenu imena nije bez ograničenja.

Kako navodi naš sagovornik, zahtev ne može biti odobren u određenim situacijama, između ostalog kada se protiv osobe vodi krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti ili kada postoje zakonom propisane pravne posledice osude za takvo krivično delo.

Ime je deo identiteta, ali i lični izbor

Na pitanje šta bi poručio građanima, Marković je odgovorio: