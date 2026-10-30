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U Srbiji do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno oblačno i relativno sveže, sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Od sredine naredne sedmice suvo uz delimično razvedravanje - navodi RHMZ.

Prognoza Marka Čubrila za početak novembra

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, za naredne dane najavljuje pretežno sunčano i sve hladnije vreme uz slabu kišu.

Prema njegovoj prognozi, od 1. do 5. novembra moguće je jače pogoršanje vremena, sa obilnijim padavinama, posebno u istočnim delovima regiona, dok se na planinama očekuje sneg.

Od 5. do oko 10. novembra preovlađivaće uglavnom suvo, ali relativno hladno vreme. Nakon toga moguće je novo pogoršanje praćeno dodatnim zahlađenjem.

Čubrilo ističe da za sada, do oko 13. novembra, nema naznaka jačanja atlantskog strujanja koje bi donelo toplije vreme.

Foto: RINA

- Do vikenda pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde će biti slabe kiše, dok je preko 1.300 metara nadmorske visine moguć slab sneg. Maksimumi uglavnom od sedam do 14 stepeni Celzijusa. Za vikend i dalje petežno oblačno i sve češću pojavu kiše, dok je jače pogoršanje uz konkretniju kišu moguće u nedelju kada se očekuje razvijanje ciklona nad Sicilijom. U takvom slučaju taj ciklon bi se sporo preko Jonskog mora premešto ka Grčkoj i uticao na vreme kod nas, posebno nad istočnim i središnjim delovim regiona - navodi Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodaje:

Biometeorološka prognoza - Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje oprez - navodi RHMZ.

- Kako bi se centar tog sistema zadržvao istočnije od nas ceo region bi bio u njegovom hladnom sektoru te bi temperature bile znatno ispod proseka uz pojačan severni vetar i jaku do olujnu buru duž Jadrana. Ukoliko putanja ciklona ostane takva kakvom je trenutno vide velika većina numeričkih modela izgedna je obilna kiša i to pre svega nad Crnom Gorom, većim delom Srbije, istokom Hrvatske, istočnim i središnjom Bosnom i Hercegovinom dok će zapadnije biti manje padavina.

Gde će pasti najviše snega

Prema njegovoj najavi na planinama Crne Gore, zapadne i jugozapadne Srbije kao istočne i središnje Bosne i Hercegovine posebno preko 900 metara nadmorske visine može uslediti formiranja konkretnijeg snežnog pokrivača, visine od 25 do 50 cm.