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Suština uštede leži u racionalnom upravljanju najvećim potrošačima, pre svega grejnim telima. Termoakumulacione (TA) pećitreba puniti isključivo tokom noći, kada je na snazi jeftinija tarifa struje. U domovima gde se prostor dogreva ili greje klima uređajima, rešenje je u blagom spuštanju temperature na termostatu - svaki stepen manje donosi direktnu uštedu u kilovatima, iako stvarni efekat zavisi od izolacije prostora i spoljne temperature.

Jednako važan korak je i zadržavanje toplote unutar zidova. Dotrajale šarke, loše brave i prozori koji ne naležu dobro na ramove često neprimetno prave promaju i hlade prostorije. Jednostavno postavljanje samolepljivih dihtung traka na kritičnim mestima rešava ovaj problem brzo i uz minimalno ulaganje.

02:31 Svi prave ovu grešku dok greju stan, a ceh na kraju meseca šokira: Nekoliko sitnih promena prepoloviće vam račun za struju, evo šta odmah morate da uradite Izvor: Kurir televizija

Veliki aparati poput veš-mašina i mašina za pranje sudova vuku dosta struje u svakom ciklusu. Zato ih nikada ne bi trebalo puštati poluprazne, već isključivo kada su pune, i to uz korišćenje ekonomičnih (eko) programa sa nižim temperaturama vode. Slična disciplina važi i za kuhinju i kupatilo: vrata frižidera ne treba držati dugo otvorena jer se motor tada dodatno napreže, dok se za bojler pokazalo praktičnijim da bude stalno uključen na umerenoj temperaturi, jer konstantno dogrevanje troši manje nego ponovno zagrevanje potpuno ohlađene vode.

Značajan skriveni trošak prave i uređaji koji tiho troše kilovate i kada deluju ugašeno. Računari, televizori i konzole u režimu pripravnosti (stand-by) stalno vuku energiju, baš kao i punjači koji stoje zaboravljeni u utičnicama, naročito oni sa svetlosnim indikatorima. Kada nisu u aktivnoj upotrebi, najpametnije ih je fizički isključiti iz struje. Jedna od najjeftinijih i najbržih mera ostaje zamena starih sijalica sa užarenim vlaknom savremenim LED sijalicama, koje daju istu jačinu svetla uz višestruko manju potrošnju.

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Kurir.rs

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