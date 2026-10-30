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Od početka akcije, 6. oktobra, mobilna ambulanta lozničkog Zdravstvenog centra posetila je 13 naseljenih mesta, saopšteno je danas iz ove ustanove.

U minulom periodu lekari su meštanima na kućni prag došli u Tršić, Gornju Koviljaču, Stupnicu, Gornju Borinu, Paškovac, Milinu, Trbušnicu, Lipnicu, Donje Nedeljice, Gornji Dobrić, Cikote, Voćnjak i Tronošu.

Tokom jučerašnje akcije u Tronoši obavljeno je po pet opštih lekarskih i ultrazvučnih pregleda i urađena jedna laboratorijska analiza, a ukupno je do sada bilo 246 opštih lekarskih pregleda, 238 ultrazvučnih i 156 laboratorijskih analiza, preciziraju iz ZC.

Foto: ZC Loznica

Sa pregledima u mobilnoj ambulanti biće nastavljeno i u narednom periodu kako bi zdravstvene usluge bile dostupnije stanovnicima naselja u kojima nema ambulanti i zdravstvenih stanica.