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Stres, nepravilna ishrana, prekomeran unos soli i nedovoljna fizička aktivnost među faktorima su koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje srca i krvnih sudova. Kardiovaskularne bolesti i moždani udari pogađaju i sve mlađe ljude, a posledice često menjaju živote čitavih porodica.

O tome koliko su svakodnevne navike važne za prevenciju ozbiljnih zdravstvenih problema, kao i zašto je važno naučiti da kontrolišemo stres, za emisiju "Puls Srbije" govorio je dr Petar Borović, kardiolog.

- Najgora stvar je stres. Smatramo ga ubicom modernog čoveka, tako da treba da ga smanjimo. Razlikujemo dve vrste stresa - eustres i distres, odnosno prijatan i neprijatan stres. Eustres je lep stres, ali ako je prejak, ni on nije dobar. Desilo se u ratno vreme da majka pošalje sina na front i da joj jave da je nestao. Ona ga je oplakala, a onda je jednog dana sin pokucao na vrata. Bio je promenjen, ali ga je prepoznala. Majka je od sreće pala mrtva. To je bio prejak stres. Kada je reč o distresu, odnosno teškom stresu, dolazi do porasta adrenalina, kortizola i drugih reakcija u organizmu. Pritisak raste, povećavaju se masnoće i šećer u krvi. Ako se ta reakcija ne utroši, može da bude štetna. Zato treba da izbegavamo težak stres koliko god možemo - rekao je Borović.

dr Petar Borović, kardiolog Foto: Kurir Televizija

Stres i loše navike ugrožavaju srce

Upozorio je na štetne posledice stresa, prekomernog unosa soli i nezdravih navika, ističući značaj tolerancije, pravilne ishrane i prevencije kardiovaskularnih bolesti.

- Kako to da postignemo? Treba prihvatiti da neko ima drugačije mišljenje i drugačiji stav. Ne treba odmah reagovati. Važno je da budemo tolerantni, da brzo slušamo, sporo govorimo i dobro razmislimo pre nego što nešto kažemo. Mi smo pomalo nervozna nacija i zbog načina ishrane. Unosimo mnogo začina i soli, a previše natrijuma podiže krvni pritisak i ugrožava srce. Zato bi trebalo da smanjimo unos soli. Večernji obrok takođe je važan. Ako uveče jedemo hranu koja sadrži mnogo soli, moguće je da tokom noći dođe do skoka krvnog pritiska. Najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Svakih osam minuta neko u Srbiji doživi srčani udar, a svakih 20 minuta moždani udar. Svake godine izgubimo grad veličine Zaječara. To je nenadoknadivo - em nas košta, em gubimo ljude - objasnio je.

Dodao je da stres, nezdrave navike i nedovoljna fizička aktivnost povećavaju rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, ističući da godišnje oko 33.000 ljudi u Srbiji doživi moždani udar i pozivajući na zdraviji način života.

- Previše stresa, alkohol, kafa, cigarete i loša ishrana doprinose zdravstvenim problemima. Moždani udar doživljavaju i mladi ljudi. Dvoje se venča, planiraju budućnost, dobiju decu, uzmu kredite, a onda se dogodi moždani udar. Supruga treba da neguje muža, a istovremeno da brine o deci. To je tragedija, jer su planirali lepu budućnost. Godišnje 33.000 ljudi doživi moždani udar. Hajde da promenimo navike, da živimo zdravije, više se krećemo i budemo fizički aktivni. Da budemo vredni i dobri ljudi.

Foto: Shutterstock

- Kada primite teškog pacijenta i posle pet dana mu bude bolje, lekarima je u srcu toplo. Nema bolje terapije za srce od saznanja da ste nekome pomogli. Lekar se pita da li je uradio sve što je mogao, da li je mogao još nešto da učini. A kada pacijentu bude bolje, to je najveća nagrada - za Kurir televiziju, rekao je Borović.

03:22 "SMATRAMO GA UBICOM MODERNOG ČOVEKA" Kardiolog Petar Borović za Kurir televiziju upozorava: Evo kako stres razara organizam Izvor: Kurir televizija

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