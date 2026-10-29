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Pravoslavni krst na na hrvatskom ostrvu Pag, tamo gde su 1941. postojali ustaški logori Slana i Metajna, i gde je za samo tri meseca ubijeno više od 8.000 Srba, među kojima i deca, a najmlađe od samo pet meseci, prefarban je u boje šahovnice iz vremena zloglasne NDH, baš kao okolno kamenje - prvim belim poljem!

Ovaj gnusni čin, prema navodima portala Novosti, glasila Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, izvela je grupa mladića iz Metajne. Najnoviji incident nastavak je kontinuiranog skrnavljenja sećanja na nevine žrtve terora Pavelićevih hordi.

Foto: Privatna arhiva

Ispisali su i sprejom BDM iliti skraćenicu za Blažena Djevica Marija. Ekstremisti u ovim situacijama koriste Bogorodicu kao simbol ekstremnog kleronacionalizma. Među pojedinim navijačkim grupama u Hrvatskoj, pa čak i u delovima šire pop-kulture, koristi se poklič "Isus, Marija, ustaše", pa ime kluba ili grada. Na ovaj način se religijski pojmovi spajaju sa fašističkim ustaškim režimom iz Drugog svetskog rata.

Tvorac krsta

Dr Dušan Bastašić, stomatolog iz Banjaluke i predsednik Udruženja "Jadovno 1941", koje okuplja potomake i poštovaoce žrtava logora smrti NDH Gospić - Jadovno - Pag, i koje je nedavno obnovilo upravo oskrnavljeni krst, podseća da su na Pagu 1941. Italijani eshumirali skoro 800 tela, sve dokumetovali, fotografisali.

Dr Dušan Bastašić pored krsta na Pagu Foto: Printscreen

- Leševi 91 deteta, 273 žene i 407 muškaraca su spaljeni. To su uradili zato što se širio strašan smrad i narod se bojao zagađenja voda. Čak su i ribari zbog toga prestali loviti ribu. Nedavno, 24. juna po četvrti put je tu postavljena mala spomen ploča i koja je uništena tako da na ostrvu Pagu ne postoji nikakav trag da su tu nekad bili logori - kaže dr Bastašić:

Postavljanje krsta na Pagu Foto: Printscreen

- Naše udruženje je 2015. uz najavu hrvatskoj policiji najavilo dolazak na ostrvo i postavljanje časnog drvenog krsta. Tada je sa nama u civilu bio hrvatski policajac i četiri sveštenika koja su služila parastos. Nas četrdesetak je zatim došlo do Metajne na mestu logora gde smo sproveli litiju. Služen je i pomen ispred osnovne škole koja je bila deo logorskog sistema.

Foto: Privatna arhiva

Bastašić ističe da su posle 11 godina usledile prozivke.

- Srbi su okvalifikovani kao paravoljna skupina i teroristi. Početkom oktobra smo došli na Pag da ofarbamo krst i da ga zaštitimo. Krenula je lavina negativnih reakcija u medijima, a reagovao je i Ivan Dabo, gradonačelnik Novalje (mesta na Pagu, gde se nalazi plaža Zrće, prim. aut) koji je prijavio državnom tužilaštvu i policiji osporavajući da je tu bio deo logorskog sistema, što je čisto osporavanje holokausta!

Foto: Privatna arhiva

Skrnavljenje krsta, dodaje Bastašić, koji nije imao nikakvo obeležje, brojke ni slova, osim što je pravoslavni krst sa trolistom na vrhovima, ide na dušu onima koji su to uradili.

- Smatramo da je ovo vandalski čin i nadamo se da postoje ljudi koji će se oglasiti i učiniti nešto.

Foto: Privatna arhiva

Anticivizacijski čin

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, kaže za Kurir, je ovo anticivizacijski čin koji predstavlja tešku uvredu za srpski narod.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Apelujem na Evropsku uniju da zatraži od nadležnih organa Hrvatske da hitno utvrdi ko stoji iza skrnavljenja pravoslavnog krsta i odgovorne kazne u skladu sa zakonom.

Istoričar Mile Bjelajac ocenjuje da EU već duže primenjuje dvostruke standarde prema Srbiji i Republici Srpskoj, s jedne strane, i vlastima u Prištini, Zagrebu i Podgorici, kao i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, s druge strane. On ukazuje i na "tolerisanje delovanja organizacija sa parafašističkim obeležjima".

Istoričar Mile Bjelajac Foto: Privatna arhiva

- Deo kulture i narativa ekstremne političke emigracije prenet je u Socijalističku republiku Hrvatsku tokom devedesetih godina, a danas sve više jača, koristeći se odsustvom znanja o Drugom svetskom ratu kod mlađih generacija - ističe Bjelanac.

Foto: Privatna arhiva

Jezive izjave gradonačelnika i penzionisanog policajca

Gradonačelnik Novalje i poslanik HDZ-a u Hrvatskom saboru Ivan Dabo protivio se postavljanju spomen-ploče na nekadašnju školu u Metajni, kraj uvale Slana, gde je bilo zatočeno skoro 300 žena i dece jevrejske i srpske nacionalnosti, od kojih je retko ko preživio.

Foto: Printksrin

- Oštro sam se protivio tome da se na školi u Metajni postavi ista ploča kao u Slani. Ne. Tamo niko nije poginuo, nije dokazano da je neko stradao. Tamo su bile žene, bili su Jevreji, kupovali su, trgovali, pevali, radili, ali tu niko nije stradao. Sve ostalo, što ne pije vodu, nikada neću podržati - rekao je Dabo.

Istovremeno na svom je Fejsbuk profilu penzionisani policajac iz Metajne Anđelko Kurilić likova jezivim humorom nad oskrnavljenim krstom.

- Evo jednog očiglednog prikaza bratstva i jedinstva. Pravoslavni krst visine oko tri metra koji su nezakonito postavili Srbi, a koji je naknadno ofarban u boje hrvatskog grba i to sa početnim belim poljem. I onda neko kaže da Srbi i Hrvati ne sarađuju? A vidi ovo, savršen primer saradnje i balkanske nekulture u vandalskoj devastaciji prirode.

Monstrumi iz Nezavisne države Hrvatske - Ubili 91 dete, najmlađe imalo samo pet meseci! Među telima žrtava ustaških zločina na Pagu, koje su italijanski vojnici ekshumirali u septembru 1941, bilo je i odojče staro oko pet meseci. Pronađeno je i spaljeno 791 telo - 407 muškaraca, 293 žene i 91 deteta. To nije ukupan broj ubijenih u tamošnjim logorima Slana i Metajna.

Osnovani krajem juna 1941, kao deo ustaškog logorskog sistema Gospić-Jadovno-Pag, bili su mesta masovnog ubijanja Srba i Jevreja, ali i drugih protivnika fašističke NDH. Slana je bila muški logor, a u Metajni su zatočene žene i deca. Na golom kamenjaru, bez dovoljno vode i hrane, izlagani su iscrpljujućem radu, prebijanju i ubijanju. Žrtve su zakopavane u masovne grobnice, a mnoge bacane u more.

Tačan broj stradalih nije utvrđen. Italijani su procenili da je za manje od dva meseca stradalo oko 4.000, a paški brodari su svedočili i do 15.000. Don Joso Felicinović, paški katolički sveštenik, koji je dao je kartu ostrva Miji Babiću, prvom komandantu svih ustaških logora u NDH, i koji je na njoj označio Slanu kao mesto budućeg logora, govorio je o 12.000 ubijenih.

Logori su zatvoreni polovinom avgusta '41, kada je fašistička Italija preuzela punu vojnu i civilnu vlast. Pred povlačenje, ustaše su izvršile masovna ubistva, dok je deo preživelih prebačen u druge logore, među njima Jasenovac. Italijanske sanitarne ekipe potom su dokumentovale grobnice i, radi sprečavanja zaraze, spaljivale ekshumirana tela. Na pronađenim telima zabeleženi su tragovi vezivanja i povrede nanete hladnim oružjem.

Istoričar Đuro Zatezalo procenio je da je u celom kompleksu ubijeno 40.123 ljudi, među njima 38.010 Srba, a na području Slane i Metajne 8.020. Vjekoslav Maks Luburić

Krvnik više puta obilazio logor Slana

Maks Luburić Foto: Privatna arhiva

Vjekoslav Maks Luburić, ustaški krvinik, ideolog i organizator sistema logora u NDH, a čijih su se zločina gnušali čak i nacisti, u više navrata je posetio logor Slana. Lično je hteo da se uveri da ustaše detaljno sprovode zamisli Pavelićeveve NDH o istrebljenju Srba i Jevreja.

Partizani već '41 ostavili venac od glogovog trnja "Žrtvama Slane"

Sećanje na žrtve ustaških logora Slana i Metajna na Pagu obeleženo je već 1941. Partizani predvođeni Antom Zemljarom postavili su u novembru na krst na paškom groblju venac od glogovog trnja sa crnim trakama i natpisom "Žrtvama Slane".

Udruženje boraca ostrva Raba postavilo je spomen-ploču u uvali Slana 1975. Uništena je početkom devedesetih. Obnovljena je 2010. Ponovo uništena. Baš kao i nakon novog postavljenja 2013.

Nova ploča postavljena je 24. juna 2026. Početkom avgusta i ona je uništena - četvrti put od 1991. Policija je krajem septembra podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca.