Putnici informacije o destinacijama i rasporedu mogu pronaći na zvaničnom sajtu
Za Istanbul sredom i subotom
IZ KRALJEVA DO ISTANBULA I TOKOM ZIME: Aerodrom Morava nastavio letove, evo kojim danima možete da putujete
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Zimski red letenja na aerodromu "Morava" u Kraljevu počeo je jučerašnjim letom na relaciji Kraljevo-Istanbul-Kraljevo.
- Putnici će tokom zimskog reda letenja do Istanbula moći da putuju sredom i subotom. Letove realizuje avio-kompanija Er Srbija - navodi se na zvaničnom sajtu aerodroma "Morava".
Zimski red letenja zvanično je stupio na snagu u nedelju, 25. oktobra, i važiće do 27. marta 2027. godine.
Informacije o destinacijama i rasporedu letova dostupne su na zvaničnom sajtu aerodroma "Morava".
(RINA)
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