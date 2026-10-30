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Zimski red letenja na aerodromu "Morava" u Kraljevu počeo je jučerašnjim letom na relaciji Kraljevo-Istanbul-Kraljevo.

- Putnici će tokom zimskog reda letenja do Istanbula moći da putuju sredom i subotom. Letove realizuje avio-kompanija Er Srbija - navodi se na zvaničnom sajtu aerodroma "Morava".

Zimski red letenja zvanično je stupio na snagu u nedelju, 25. oktobra, i važiće do 27. marta 2027. godine.

Informacije o destinacijama i rasporedu letova dostupne su na zvaničnom sajtu aerodroma "Morava".

(RINA)

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