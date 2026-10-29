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U Domu zdravlja Niš i ove subote, u periodu od 7.00 do 14.00 časova, u centralnom holu biće organizovani preventivni i skrining pregledi kroz "Otvorena vrata".

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih će raditi skrining preglede na rano otkrivanje karcinoma debelog creva, na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti (merenje krvnog pritiska), na rano otkrivanje dijabetesa, na rano otkrivanje depresije i na rano otkrivanje karcinoma pluća.

Osobe starosti od 50 do 74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina mogu da urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene od 25 do 64 godine da urade skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test.

Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke, a žene starosti od 50 do 69 godina da se odazovu skriningu na karcinom dojke i obave mamografiju.

Osobe starosti od 50 do 74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina mogu da urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radiće određivanje koštane gustine-denzitometriju.