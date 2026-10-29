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Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je danas da u okviru svog redovnog poslovanja primenjuje najviše bezbednosne i ekološke standarde u oblasti upravljanja dokumentarnim materijalom i starim papirom.

"Takvi materijali sadrže brojne poverljive podatke osiguranika i korisnika, zbog čega je Fond PIO u obavezi da iste usitni i odloži na adekvatan način, u skladu sa pravnim okvirima Republike Srbije i ISO standardima", navodi se u saopštenju.

Iz Fonda PIO ističu da proces usitnjavanja takvih hartija podrazumeva njihovo svakodnevno prikupljanje, usitnjavanje u okviru Fonda, kroz specijalizovane seckalice, nakon čega se materijal pakuje, obeležava i predaje na mesečnom nivou na dalje postupanje ovlašćenom licu.

Naglašavaju da je celokupan proces razvijen u skladu sa međunarodnim standardima i i da ima za cilj isključivo zaštitu ličnih podataka građana.

"Kako se sadržaj pomenute dokumentacije može iskoristiti u brojne nelegalne ili zlonamerne svrhe ukoliko je neadekavtno odložen, nije zakonski da dokumentarni materijal bude javno dostupan za dalju obradu, nakon ispunjenja svoje svrhe u okviru Fonda PIO", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da rukovodstvo i zaposleni Fonda PIO ostaju na raspolaganju nadležnim državnim organima, radi otklanjanja sumnje i potvrđivanja transparentnog i odgovornog poslovanja te institucije.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu uputilo je ranije danas Službi za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom dve krivične prijave podnete protiv direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, kao i NN lica zbog navodno neovlašćenog i organizovanog uništavanja službene dokumentacije u zgradi Direkcije ovog fonda.