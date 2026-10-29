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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju samo na prelazu Kelebija, gde im je za izlaz iz Srbije potrebno četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima, kako se dodaje u saopštenju, nema zadržavanja.

AMSS je dodao da povoljne vremenske prilike olakšavaju putovanje, ali pozvao vozače da zbog nižih temperatura tokom noći i jutra vize pažljivije i sporije.

Kurir.rs/Beta

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