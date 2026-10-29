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Radio-televiziji Srbije dojavljeno je da su u objektima RTS-a postavljene bombe. Nakon obavljene kontradiverzione provere, utvrđeno je da su dojave bile lažne. Radnici, koji su napustili objekte tokom provere, vratili su se na radna mesta.

Kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.

Kontradiverzione jedinice MUP-a proverile su objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.

Radnici, koji su napustili objekte tokom provere, vratili su se na radna mesta.

Dnevnik 2 emitovan je po završenoj proveri. Počeo je sa 20 minuta zakašnjenja.