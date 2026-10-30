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Na 18. Međunarodnoj olimpijadi u znanju, koja se od 25. oktobra do 1. novembra održava u Antaliji, u Turskoj, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu ostvarili su izuzetan uspeh- pet zlatnih medelja.

Medalje su osvojili Nikola Kočović (fizika i engleski jezik), Vanja Jelovac (matematika), Nina Šušić (matematika) i Luka Smiljanić (fizika).

Takmičenja u Turskoj okupila su blizu 400 učenika iz 13 zemalja, koji su predstavljali ukupno 23 škole.

Srpski đaci u Turskoj osvojili pet zlatnih medalja Foto: UB MATEMATIÈKI FAKULTET/ MILJAN KNEEVIÆ/FOTO TANJUG

Kako je u saopštenju naveo rukovodilac tima Miljan Knežević, ovaj sjajan rezultat svedoči o njihovom izuzetnom znanju, upornosti i svestranosti, kao i o predanom radu njihovih profesora.

- Svojim postignućima dostojno su predstavili Matematičku gimnaziju, Beograd i Srbiju - istakao je on.

Kurir.rs/ Tanjug

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