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Preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će od danas do 9. novembra doći do izmene režima saobraćaja zbog prve faze radova na uklapanju novoprojektovanog puta "Put za Aerodrom – Bulevar" sa državnim putem, na deonici petlja Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, u smeru ka aerodromu.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se u smeru ka petlji Aerodrom, odvijati preko saobraćajnice "Put za muzej", potom moto-putem I M reda broj 12.

U smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", saobraćaj će iz desne kolovozne trake biti preusmeren u levu kolovoznu traku sa dvosmernim režimom saobraćaja, potom preko nadvožnjaka na kružni put.

- Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom - piše u saopštenju.

Kurir.rs/ Beta

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