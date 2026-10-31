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Rezervacija turističkog smeštaja preko interneta jednostavna je i brza, ali iza privlačnih ponuda mogu se kriti prevare. Evropska komisija pokrenula je istragu o tome da li je platforma Booking.com učinila dovoljno da zaštiti korisnike od lažnih oglasa i takozvanih fišing prevara.

IT stručnjak Strahinja Dević upozorava da prevaranti mogu da preuzmu naloge hotela i šalju gostima lažne zahteve za uplatu preko zvanične platforme. Savetuje da se komunikacija i plaćanje ne prebacuju van servisa za rezervacije, da se provere sumnjive ponude i koriste bezbedni načini plaćanja.

Prevaranti su u pojedinim slučajevima uspevali da preuzmu naloge hotela i gostima šalju poruke koje izgledaju kao da dolaze od zvaničnog naloga smeštaja. Korisnici tako mogu da uplate novac na račun prevaranata, verujući da komuniciraju sa hotelom.

IT stručnjak Strahinja Dević objašnjava da je u ovakvim slučajevima problem u zaštiti naloga hotela, odnosno vlasnika smeštaja. Kako je naveo, prevaranti nisu samo krali podatke i slali nasumične poruke već su preuzimali pristupne podatke naloga hotela i potom stvarnim gostima slali lažne poruke preko platforme.

- Nisu hakovali samo podatke pa slali nasumične kampanje, nego su ukrali podatke za prijavu samog hotela, pa su stvarnim gostima hotela, u ime hotela, preko zvaničnog kanala na Booking.com slali prevarantske poruke - kaže za RTS Dević.

Strahinja Dević Foto: RTS Prinscreen

Dvofaktorska autentifikacija

Jedan od načina za sprečavanje takvih zloupotreba je dvofaktorska autentifikacija, koja podrazumeva dodatnu potvrdu identiteta prilikom prijavljivanja na nalog. Takav sistem koriste i banke prilikom onlajn plaćanja, kada se od korisnika traži da, pored osnovnih podataka, potvrdi transakciju dodatnim kodom, podseća Dević.

Dević ukazuje na to da u ovakvim slučajevima značajnu ulogu ima i ljudski faktor.

- Napadači često ne moraju direktno da probiju zaštitu sistema, već zloupotrebljavaju nepažnju ljudi koji imaju pristup nalozima, na primer kada neko klikne na zlonamerni link ili ostavi podatke za prijavu na nebezbednom mestu - kaže Dević.

O ulozi veštačke inteligencije

Govoreći o ulozi veštačke inteligencije u sajber napadima, Dević je naveo da ona može da ubrza pronalaženje bezbednosnih propusta, ali da su za njihovo iskorišćavanje i dalje potrebni određeno znanje, razumevanje sistema i namera da se propust zloupotrebi.

Podsetio je i na postojanje takozvanih propusta nultog dana, odnosno ranjivosti koje nisu prethodno otkrivene ili za koje još ne postoji ispravka.

Foto: Shutterstock

Komunikaciju i plaćanje obavljajte preko zvanične platforme

Kada je reč o zaštiti prilikom rezervacije smeštaja, Dević kaže da j osnovni savet da korisnici komunikaciju i plaćanje obavljaju u okviru platforme preko koje su započeli rezervaciju. Ne bi trebalo da prihvataju ponude da pređu na drugu aplikaciju ili da novac uplate direktno na račun koji im je poslat u poruci, čak i kada ponuda deluje povoljno.

Budite oprezni sa ponudama koje zahtevaju hitnu uplatu

Prema njegovim rečima, poseban oprez potreban je kada poruka stvara osećaj hitnosti, na primer kada se od korisnika traži da odmah uplati novac kako bi ostvario veliki popust. Ako dobiju sumnjivu poruku, korisnici bi trebalo da kontaktiraju hotel preko zvaničnih kontakt-podataka, a ne preko broja telefona ili linka navedenog u poruci.

Koristite kartice za onlajn plaćanje i digitalne novčanike

Dević preporučuje i korišćenje kartica namenjenih za onlajn plaćanja, kao i digitalnih novčanika, poput Epl peja (Apple Pay) i Gugl peja (Google Pay), koji mogu da obezbede dodatni nivo zaštite podataka o kartici. U slučaju sumnjive transakcije, plaćanje karticom može da omogući pokretanje postupka osporavanja transakcije, dok direktne uplate na račun i transferi novca mogu biti znatno teži za opoziv.

Ne oslanjajte se samo na bezbednosne programe

Bezbednosni programi i internet pregledači mogu da upozore korisnike na sumnjive stranice i potencijalne prevare, ali nijedna zaštita nije potpuna. Zato je važno obratiti pažnju prilikom unošenja ličnih podataka, ostavljanja podataka o platnoj kartici i slanja novca.

Dević ističe da onlajn rezervacije same po sebi nisu razlog za nepoverenje, ali da je neophodno poznavati osnovna pravila bezbednosti i biti oprezan kada neko traži da se plaćanje ili komunikacija prebace van zvanične platforme.