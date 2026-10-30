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U Kragujevcu su počeli 51. Oktobarski zdravstveni dani, stručna manifestacija koja ove godine okuplja blizu hiljadu učesnika i gostiju iz 10 evropskih zemalja. Podružnica Srpskog lekarskog društva Kragujevac ove godine obeležava dva značajna jubileja, 80 godina od osnivanja i 65 godina objavljivanja Medicinskog časopisa.

Stručni skup, ove godine sa temom primarne zdravstvene zaštite, otvorio je prof. dr Dragoslav Bašić, potpredsednik Srpskog lekarskog društva.

- U godini kada Srpsko lekarsko društvo slavi 155 godina od osnivanja, gradska podružnica obeležava 80. godišnjicu. To su veliki jubileji, naglasio je prof. dr Bašić i dodao da Podružnica SLD Kragujevac predstavlja jedan od naših bisera čiji istorijat seže u davna vremena. Osvrnuvši se na bogatu istoriju i tradiciju Srpskog lekarskog društva koje danas broji preko 45.000 članova i izdaje brojne značajne medicinske časopise, kao i na istorijat kragujevačke podružnice osnovane 1946. godine, čiji koreni sežu još do Lekarskog kluba utemeljenog 1910. godine na inicijativu dr Ilije Kolovića, profesor Bašić je poručio da će lekari ponosni na bogato nasleđe svojih prethodnika, umeti da sačuvaju ugled, profesionalnost i posvećenost lekarskom pozivu i u godinama koje dolaze.

Foto: grad Kragujevac

- Sa 85 prijavljenih radova i 15 poster prezentacija ovogodišnji Oktobarski zdravstveni dani će oboriti sve dosadašnje rekorde, rekao je predsednik Okružne podružnice Srpskog lekarskog društva u Kragujevcu, dr Goran Azanjac istakavši da je to očekivano budući da je primarna zdravstvena zaštita tema u fokusu.

Foto: grad Kragujevac

- To je deo koji je pomalo čak i sistemski zapostavljen, ali veoma bitan za sve naše pacijente, jer lekari iz primarne zaštite su oni koji prvi prepoznaju i bol, i patnju, i probleme naših pacijenata, rekao je dr Azanjac i naglasio značaj ovogodišnjih Oktobarskih zdravstvenih dana zbog jubileja.

Grad Kragujevac zauzima značajnu poziciju na nacionalnom nivou i lider je u preventivi zahvaljujući brojnim programima, kampanjama i preventivnim pregledima koje se sprovode sa zdravstvenim ustanovama, uz Institut za javno zdravlje kao stožer sistema, rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika. Posebna pažnja posvećena je vulnerabilnim kategorijama, pa je u seoskim sredinama fokus na ženama, dodala je ona i podsetila da je nedavno u saradnji sa Domom zdravlja, resornim Ministarstvom i Institutom „Dr Milan Jovanović Batut” organizovana besplatna skrining mamografija.

U okviru svečanosti zaslužnim ustanovama i pojedincima uručene su plakete za dugogodišnji doprinos razvoju zdravstvene zaštite i unapređenju medicinske struke.