U požaru na Vračaru, upravnik Patrijaršijskog dvora, Vladimir Jelić, preminuo je pokušavajući da spase decu. Saznajte više o ovom tragičnom događaju.
Tuga
Preminuo Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu! Pokušavao da spase decu iz vatre: Zadobio teške povrede u požaru na Vračaru
- Ipođakon Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, preminuo je od posledica teških povreda zadobijenih u požaru na Vračaru.
- Povređen je pokušavajući da spase decu iz stana na trećem spratu, ali su deca uspela sama da pobegnu na sigurno.
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Upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, ipođakon Vladimir Jelić, preminuo je od posledica teških povreda nakon požara na Vračaru koje je zadobio pokušavajući da spase decu, saznaje Kurir.
Požar je izbio 23. oktobra na Vračaru, kada je izbio veliki požar u stanu na trećem spratu.
U trenutku izbijanja vatre u stanu su bila i deca, ali su, srećom, uspela sama da pobegnu na sigurno pre nego što ih je presekao plamen.
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