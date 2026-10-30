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Upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, ipođakon Vladimir Jelić, preminuo je od posledica teških povreda nakon požara na Vračaru koje je zadobio pokušavajući da spase decu, saznaje Kurir.

Požar je izbio 23. oktobra na Vračaru, kada je izbio veliki požar u stanu na trećem spratu. 

U trenutku izbijanja vatre u stanu su bila i deca, ali su, srećom, uspela sama da pobegnu na sigurno pre nego što ih je presekao plamen.

Uskoro opširnije...

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