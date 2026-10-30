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Slavko je četvrta generacija u porodici koja bombondžijski zanat neguje još od 1903. godine i čiji su se proizvodi našli čak i na Hilandaru, rešio je da narodni izraz "svinjske bombone" pretvori u stvaran, delikatesni proizvod.

Do ove nesvakidašnje gastronomske zamisli Slavko nije došao slučajno, već kroz razgovor sa kolegama koji su takođe eksperimentisali sa tradicionalnim ukusima.

- Moji prijatelji prave čokoladu s čvarcima, pa sam od njih dobio ideju da i ja, pošto već imam proizvodnju, probam da napravim bombone punjene čvarcima. Pokazalo se kao pun pogodak - poručio je Milivojev.

Vatreno krštenje novi slatkiš imao je na idealnom mestu - ovogodišnjoj Kobasicijadi u Turiji, gde je potražnja u startu nadmašila sva očekivanja majstora, uprkos lošem vremenu koje im prvog dana nije išlo naruku.

- Ljudi su zaista oduševljeni. Iako je manifestacija trajala tri dana, u petak zbog kiše nismo mogli da radimo, ali smo samo za subotu i nedelju prodali čak 13 kilograma bombona. Nijedne druge bombone nisu planule tom brzinom - objasnio je.

02:14 Vojvođanski greh zbog kog cela Srbija guta knedle! Slavko u Čurugu spojio vrelu svinjsku mast i šećer, pa napravio čudo o kom svi bruje Izvor: Kurir televizija

Ključ je u soli

Iako se u ovoj zanatskoj radnji do 1974. godine sve radilo isključivo na ruke, uvođenje mašina nije promenilo suštinu zanata. Strogo čuvanu tajnu kuvanja bombonske mase Slavko ne deli sa javnošću, ali rado objašnjava složen tehnološki proces kojim postiže savršen balans između šećera i mesa.

- Sve je to filovano, a ključ je u balansu soli. Masa koja se obrađuje na kamenu mora biti dobro posoljena kako bi čvarci došli do izražaja i kako ih šećer ne bi potpuno prigušio. Zato smo posolili i podlogu, ali i gornji sloj mase. Sam fil s čvarcima se vezuje šećerom u prahu, pa ako sve nije dovoljno slano, slatkoća bi preovladala i poništila ukus. Ovako, dok jedeš bombonu, tačno osetiš pravi čvarak - poručio je Milivojev.

Rad ove čuruške zanatske porodice nedavno su prepoznali i predstavnici Ministarstva privrede, koji su ih obišli kako bi se uverili u rezultate subvencija namenjenih nabavci repromaterijala. Kako ističe Slavko, ovakav vid podrške države daje im sigurnost i vetar u leđa da nastave s očuvanjem tradicije, ali i hrabrim inovacijama koje privlače sve veću pažnju kupaca.

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Kurir.rs

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