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Upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, ipođakon Vladimir Jelić, preminuo je od posledica teških povreda koje je zadobio u požaru na Vračaru 23. oktobra, kada je pokušao da spase decu iz vatrene stihije, saznaje Kurir.

Jelić je nakon tragedije bio hospitalizovan, ali uprkos naporima lekara nije uspeo da se izbori za život. Preminuo je juče, nakon višednevne borbe za oporavak.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, požar je izbio u stanu na trećem spratu zgrade na Vračaru, u kojem je Jelić živeo sa porodicom. Sumnja se da su uzrok požara bile električne instalacije.

Pokušao da stigne do dece, pa se našao u vatrenoj stihiji

Kako nezvanično saznajemo, Vladimir Jelić je otac četvoro dece, dva sina i dve ćerke. U trenutku izbijanja požara njegova supruga i troje dece nisu bili u stanu, dok se unutra nalazio jedan od sinova.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dečak se nalazio na drugom nivou dupleks stana, a kada je primetio dim, Jelić je krenuo ka dečjoj sobi.

Međutim, vatra se brzo proširila, a zbog velikog plamena Jelić je bio primoran da izađe na prozor na trećem spratu. Prema nezvaničnim informacijama, tu je čekao pomoć, dok je vatra zahvatila i njega.

Foto: Printscreen

Imao opekotine na 30 odsto tela, lekari se borili za njegov život

Naš izvor navodi da je Jelić u požaru zadobio izuzetno teške povrede.

- Čak 30 odsto tela bilo je u opekotinama, i to ruke, leđa i glava. U Urgentni centar je primljen u svesnom stanju, ali pošto se nagutao dima, zbog čega je imao teško oštećenje pluća, odmah je morao da bude intubiran i stavljen na respirator, na kome je bio do poslednjeg trenutka. I pored svih napora lekara, nije uspeo da se izbori za život - kaže izvor Kurira.

Dan pre požara sahranio majku, nedavno se vratio iz Australije

Tragedija je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, usledila nakon posebno teškog perioda za Jelića. On se nedavno vratio iz Australije, gde je boravio kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve koja je posetila tamošnje vernike.

Dan pre izbijanja požara sahranio je majku, a već narednog dana dogodila se nesreća koja je potresla njegovu porodicu i crkvenu zajednicu.

Foto: Kurir

Vladimir Jelić bio je dugogodišnji saradnik blaženopočivšeg patrijarha Irineja. Svoju službu obavljao je u Niškoj eparhiji, a nakon što je Irinej izabran za patrijarha, prešao je u Beograd i nastavio rad u Patrijaršiji.

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Podsetimo, SPC je danas saopštila da je u Gospodu je usnuo ipođakon Vladimir Jelić, osvedočeni Srbin i čovek lavljeg srca, verni suprug Ivane i otac četvoro dece: Andreja, Irine, Milice i Marka.

- Vladimir je svojim životom svedočio duboku veru u Hrista i iskrenu, nepokolebljivu predanost Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi služeći joj životom, s ljubavlju i smirenjem, najpre kao verni pratilac i desna ruka blaženopočivšeg Patrijarha Irineja, a potom kao odani i požrtvovani pratilac i saradnik našeg oca – Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija. Bio je dugogodišnji upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu - saopštila je SPC i dodala:

Vladimir je miomirisni cvet iznikao u blagočestivoj i bogomoljnoj porodici, a procvetao u rukosadu duhovne i liturgijske zajednice okupljene oko Pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Svoju veru u Hrista nije svedočio samo rečima već životom i delima.

Svi mi koji smo blagosloveni prijateljstvom sa Vladimirom, imali smo priliku da sretnemo iskrenog i neposrednog čoveka tople i nežne duše, neustrašivog duha, iskrenog osmeha, dobrote i delatne Božje ljubavi koja zrači iz njegovih bistrih, detinjih očiju.

Foto: Kurir

Njegova hrabrost i požrtvovanje za bližnjeg su obeležili i zapečatili njegov život na zemlji da bi na nebu danas prosijao sa svima Svetima. Pokušavajući da spase tuđe živote, pretrpeo je teške povrede ne mareći za sopstveni život svedočeći delom onu jevanđeljsku ljubav koja po rečima Svetog apostola Pavla ne traži svoje (1Kor 13, 5) i potvrđujući Hristove reči: Od ove ljubavi niko nema veće, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje (Jn 15, 13).

Vladimirov život jeste živo svedočanstvo vere, ljubavi i nesebičnog služenja roditeljima, porodici, Crkvi i srpskom narodu. Neka nam zato u srcima i molitvenom pamćenju zauvek ostane njegov svetli lik, onakav kakvog ga poznajemo i volimo – radostan, vedar, bistrih očiju i širokog, detinjeg osmeha u kome se ogleda čistota njegove duše i ljubav prema životu i ljudima ' saopštio je SPC.

Ugledajući se na vernog slugu Božjeg, predanog supruga i oca, našeg voljenog brata Vladimira, molimo sve kolenopreklono da njegovo ime čuvaju u srcu i u svojim molitvama sve do ponovnog susreta u Carstvu Božjem gde ljubav nikada ne prestaje (1Kor. 13, 8).

Sa svetima upokoj, Hriste Bože, dušu usnulog sluge Tvoga Vladimira gde nema bola, ni tuge, ni uzdisanja, nego gde je život beskonačni.

Večan mu spomen!