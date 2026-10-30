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Na magistralnom putu preko Zlatibora, na deonici prema Novoj Varoši, jutros je automobil udario konja koji se našao na kolovozu.

Životinja je od zadobijenih povreda uginula. Kako je došlo do nezgode za sada nije poznato.

Prema prvim informacijama, konj se nalazio na putu kada je na njega naletelo vozilo, a vozač, kako se pretpostavlja, nije uspeo da izbegne sudar.

Telo životinje nalazi se pored kolovoza, dok policija obezbeđuje mesto događaja i reguliše saobraćaj.

Pojava domaćih životinja na ovoj deonici nije retkost, što predstavlja dodatnu opasnost za učesnike u saobraćaju. Zbog kiše i magle, vozačima se savetuje da smanje brzinu i voze sa posebnom pažnjom.