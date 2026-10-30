Slušaj vest

Na magistralnom putu preko Zlatibora, na deonici prema Novoj Varoši, jutros je automobil udario konja koji se našao na kolovozu.

Životinja je od zadobijenih povreda uginula. Kako je došlo do nezgode za sada nije poznato.

Prema prvim informacijama, konj se nalazio na putu kada je na njega naletelo vozilo, a vozač, kako se pretpostavlja, nije uspeo da izbegne sudar.

Telo životinje nalazi se pored kolovoza, dok policija obezbeđuje mesto događaja i reguliše saobraćaj.

Pojava domaćih životinja na ovoj deonici nije retkost, što predstavlja dodatnu opasnost za učesnike u saobraćaju. Zbog kiše i magle, vozačima se savetuje da smanje brzinu i voze sa posebnom pažnjom.

(Kurir.rs)

Ne propustiteSrbijaRAZOTKRIVAJU SE MISTERIJE ZLATIBORA: Otkrivena i dosad neevidentirana Pećina Zaoglina (FOTO)
Foto ESU Veles - Unutrašnjost pećine Zaoglina (1).jpg
DruštvoNećete verovati koliko košta jesenji odmor u Srbiji: Sobe već od 900 dinara, vile od 15€, a evo gde su najjeftiniji apartmani - Bagatela
Zlatar
PolitikaSKANDAL NA ZLATIBORU: Bojana Savović ponovo pretila hapšenjem sudija i tužilaca?
2026-09-28 12_52_52-DETEKTOR LAŽI on X_ _BLOKADERSKA TUŽITELJKA PRETI NARODU KOJI NE MISLI KAO ONI_ .png
InfoBizZlatibor u znaku Ekspa 2027: Put igre vodi kroz celu Srbiju
Ekspo Zlatibor