MCDONALD’S UZ DECU POVODOM SVETSKOG DANA DETETA
Kompanija McDonald’s Srbija i ove godine obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar, pružajući podršku deci koja se leče od malignih bolesti. U okviru ovogodišnje humanitarne akcije, sredstva prikupljena u McDonald’s restoranima biće usmerena na nabavku neophodnih uređaja i potrošnog materijala za Službu pedijatrijske onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS).
Od 1. do 30. novembra, novac prikupljen u humanitarnim kasicama koje se nalaze u McDonald’s restoranima, što su donacije gostiju Mek restorana, širom Srbije biće iskorišćen za kupovinu neophodne medicinske opreme i potrošnog materijala, koji će potom biti donirani Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i namenjeni Službi pedijatrijske onkologije.
Dodatno, povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, McDonald’s će od 1. do 20. novembra izdvajati po 10 dinara od svakog prodatog Happy Meal-a. Prikupljena sredstva će takođe biti iskorišćena za nabavku uređaja i potrošnog materijala za potrebe Službe pedijatrijske onkologije IORS-a.
„Svetski dan deteta je prilika da se dodatno podsetimo koliko je važno da deca imaju podršku i najbolje moguće uslove tokom lečenja. Kroz ovu akciju želimo da doprinesemo radu Službe pedijatrijske onkologije i pružimo konkretnu podršku deci i njihovim porodicama. Verujemo da zajedničkim delovanjem možemo da napravimo značajnu razliku tamo gde je pomoć najpotrebnija“, izjavila je Desanka Landauer, direktorka marketinga u kompaniji McDonald’s Srbija.
Podrška zajednici i briga o najmlađima deo su dugoročne posvećenosti kompanije McDonald’s društveno odgovornom poslovanju. Ovom akcijom kompanija poziva i svoje goste da se uključe i daju doprinos, jer svaki iznos, bez obzira na njegovu veličinu, može biti deo važne podrške deci koja se leče.
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