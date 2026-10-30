Kompanija McDonald’s Srbija i ove godine obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar, pružajući podršku deci koja se leče od malignih bolesti. U okviru ovogodišnje humanitarne akcije, sredstva prikupljena u McDonald’s restoranima biće usmerena na nabavku neophodnih uređaja i potrošnog materijala za Službu pedijatrijske onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS).

Od 1. do 30. novembra, novac prikupljen u humanitarnim kasicama koje se nalaze u McDonald’s restoranima, što su donacije gostiju Mek restorana, širom Srbije biće iskorišćen za kupovinu neophodne medicinske opreme i potrošnog materijala, koji će potom biti donirani Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i namenjeni Službi pedijatrijske onkologije.

Dodatno, povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, McDonald’s će od 1. do 20. novembra izdvajati po 10 dinara od svakog prodatog Happy Meal-a. Prikupljena sredstva će takođe biti iskorišćena za nabavku uređaja i potrošnog materijala za potrebe Službe pedijatrijske onkologije IORS-a.