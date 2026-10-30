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Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora i bliski saradnik patrijarha Porfirija, koji je preminuo od povreda zadobijenih u požaru pre nedelju dana, bio je po činu u crkvi ipođakon, kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva.

Ovaj pojam mnogima je napoznanica i mnogi su ga sa ovom tragičnom vešću prvi put i čuli za ipođakona.

U pravoslavnoj crkvi postoje, još od apostola ustanovljena, tri čina (stepena) sveštenstva, i to: episkopski (vladičanski), sveštenički i đakonski. Svi ostali, kako je objašnjeno na sajtu Hrama Svetog Save, izvedeni iz ova tri osnovna stepena.

Đakoni nemaju pravo vršenja svetih tajni, nego pomažu svešteniku u toku tih obreda, a arhiđakoni i protođakoni su "stariji među braćom svojom".

- Posebno mesto među đakonima zauzimaju ipođakoni, to su đakoni koji učestvuju u bogosluženju uz episkopa. Na arhijerejskoj službi drže skut episkopove odežde, pružaju umivaonicu kod pranja ruku, dodaju sveće kojima episkop blagosilja narod i dr. - piše na sajtu Hrama.

Jedno od zaduženja ipođakona je i da episkopu stavlja orleca pod noge, a orlec je okrugli tepih sa slikom orla koji leti iznad grada, a na kome može da stoji samo vladika. Sveće koje episkopu dodaje su zapravo dikirije (svećnjak sa dve sveće) i trikirije (svećnjak sa tri sveće).

Objašnjavajući crkvenu jerarhiju na sajtu Pravoslavlje se najpre objašnjava da se posvećenje u niže crkvene stepene naziva hirotesija - polaganje ruke, te da zapravo ipođakon spada u jerarhiju hirotesije.

- Hirotesija se ne obavlja u oltaru, nego na sredini hrama. Može biti izvršena i izvan liturgije. Niko ne može biti posvećen u više stepene crkvenog klira, ako prethodno nije prošao niže - piše na ovom sajtu.

Čtec ili pojac je najniži stepen klira, a ipođakon je sledeći stepen niže crkvene jerarhije, koji je objašnjen ovako na Pravoslavlju:

- Posvećenje se obavlja tako što arhijerej blagosilja orar (stiharni pojas), a onaj koga posvećuju celiva pojas i ruku arhijereja, nakon čega ga opasuju. Pošto njegova služba predstavlja službu anđela, orarom se opasuje krstoliko, što simbolizuje krila kojima se prekrivaju heruvimi. Onda arhijerej blagosilja rukom po glavi onoga koga posvećuju, položi ruku na njegovu glavu i čita molitvu. Iza toga, novoposvećenom pružaju lavor i peškir, on sipa vodu i daje arhijereju da opere ruke, celiva ruku arhijereju, a onda ga odvode kod pevnice, gde čeka do heruvimske pesme, čitajući u sebi molitve. Dok se peva heruvimska pesma dolazi do Carskih dveri, gde arhijerej ponovo umiva ruke, nakon čega ulazi u oltar. Obaveza im je da čisti Presto i Žrtvenik od prašine, i da se brine o njihovoj čistoći. Ipodakoni najcešce služe uz arhijereja, oblače ga, dodaju mu upaljene trikirije i dikirije radi osenjivanja naroda.