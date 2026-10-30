bezbedna vožnja
ZA VIKEND JE SVETI LUKA, MUP IMA VAŽAN APEL: Očekuju se pojačan saobraćaj i obilne padavine, vozite oprezno
- MUP upozorava da vikend donosi obilnije padavine i pojačan saobraćaj, uz dodatni oprez zbog obeležavanja Svetog Luke.
- Vozačima se savetuje da uspore, drže veće odstojanje, izbegavaju nagla kočenja i promene pravca na mokrom kolovozu.
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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsećaju građane da predstojeći vikend donosi obilnije padavine i pojačan intenzitet saobraćaja, a da je obeležavanje krsne slave Sveti Luka dodatni razlog da svi učesnici u saobraćaju pokažu odgovornost i oprez.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli nekoliko saveta za bezbednu vožnju na mokrom kolovozu.
- Smanjite brzinu i držite veće odstojanje, izbegavajte nagla kočenja i promene pravca, i pre polaska proverite ispravnost vozila. Ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol. I mala količina može da utiče na sposobnost upravljanja vozilom i ugrozi bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Do cilja se ne stiže brzinom, već odgovornom vožnjom - upozoravaju iz MUP.
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