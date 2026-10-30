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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsećaju građane da predstojeći vikend donosi obilnije padavine i pojačan intenzitet saobraćaja, a da je obeležavanje krsne slave Sveti Luka dodatni razlog da svi učesnici u saobraćaju pokažu odgovornost i oprez.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli nekoliko saveta za bezbednu vožnju na mokrom kolovozu.

- Smanjite brzinu i držite veće odstojanje, izbegavajte nagla kočenja i promene pravca, i pre polaska proverite ispravnost vozila. Ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol. I mala količina može da utiče na sposobnost upravljanja vozilom i ugrozi bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Do cilja se ne stiže brzinom, već odgovornom vožnjom - upozoravaju iz MUP.

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